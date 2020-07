Elton John comparte conciertos completos en YouTube

Todo los fondos que se generen con los conciertos se destinarán a The Elton John AIDS Foundation, para así ayudar a la lucha mundial contra la COVID-19.

'Live at the Playhouse Theatre' fue grabado el 17 de septiembre de 1976 y muestra a Elton John en la cima de su popularidad después de lograr su primer número 1 en el Reino Unido con 'Don't Go Breaking My Heart'.