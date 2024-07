Emiliano Aguilar reacciona a fotografía de la boda de Ángela y Christian Nodal

Trascendió que Pepe y su hijo han estado distanciados desde 2017, cuando este fue arrestado en Estados Unidos por presuntamente estar involucrado en el delito de tráfico de personas, reseñó El Universal. Sin embargo, se desconoce si este distanciamiento fue la razón para que no se le contemplara entre los invitados.

Recientemente, Emiliano dijo al programa De primera mano, de Imagen TV, que no mantiene contacto con su progenitor. "Le da likes a los reels que tengo en el Instagram, pero hasta ahí", comentó.

No obstante, el joven se hizo sentir en la última publicación que hizo Pepe en Instagram, en la cual compartió unas fotografías familiares y deja una reflexión a los recién casados.

Emiliano dejó un enigmático comentario: "GPI". Muchos internautas especulan que las iniciales significan: "Gracias por invitar".

¿Mala relación con Nodal?

En días pasados, Aguilar negó a Christian Nodal como su cuñado y aseguró que actualmente no tiene ningún vínculo con el cantante y solo lo conoce por su impacto en la industria musical.

"¿Mi cuñado? Yo nunca lo he conocido. Yo creo que para que sea un cuñado chido tiene que haber una plática, una conversación con él, yo nunca he hablado con ese vato, nunca lo he conocido, nunca he hablado con él, nunca nada de nada", dijo a Poncho Pérez.

"Para mí sigue siendo Nodal, o sea, porque no he hablado con él , ya cuando lo cotorree, ya hablemos chido y todo ese rollo pues ahí sí (será mi cuñado), pero ahorita para mí nada más es Christian Nodal”, reseñó Univision.

Asimismo, en redes sociales se ha viralizado algunos comentarios que Emiliano le ha dejado a Cazzu desde que se hizo pública la boda de su hermana con el ex de la argentina y padre de su hija. Aunque no son más que emojis, muchos piensan que es una manera disruptiva de llamar la atención de su hermana por no invitarlo a la ceremonia.