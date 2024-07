Emily Ann Roberts: "Me pellizco para saber que no estoy soñando"

“Es mi primera vez trabajando para Disney y es un sueño hecho realidad. La experiencia ha sido maravillosa”, nos dijo Roberts, quien dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo internacional participando en la novena temporada de The Voice, donde quedó como sub campeona guiada por el coach Blake Shelton.

“Siempre he amado la música, y tengo nueve años en el ámbito del country music, pero nunca me imaginé ser parte de algo como esto, especialmente porque es una atracción icónica y legendaria. Es todo un honor. Me he pellizcado todo el día para saber que esto me está pasando realmente”, dijo Roberts con mucha emoción y encantada del resultado.

Así es el nuevo Country Bear Musical Jamboree

Este tipo de atracciones cerradas son una especie de oasis en estos días de verano, pues se agradece la pausa con aire acondicionado. Sin embargo, el Grizzly Hall es mucho más que un punto simpático para descansar, pues la atmósfera aquí se hace envolvente desde que cruzas la puerta y descubres un hall con memorabilia que relata el éxito musical de los personajes que forman parte de este espectáculo.

Partituras, vestuario, lentes, revistas, cartas, y hasta los micrófonos que usan las estrellas del show forman parte de esta antesala. Una vez en el teatro podemos apreciar detalles nostálgicos de siempre que dan lugar al show que cuenta con personajes emblemáticos como Trixie -cuya voz es la de Emily Ann Roberts-, y el maestro de ceremonias, Henry, así como otros que han sido renovados, como Liver Lips McGrowl, quien ahora luce nuevo nombre artístico, Romeo, y un look al estilo Elvis muy sorprendente.

En cuanto a las canciones, sin exagerar, una tras otra es digna de aplaudir, cantar y disfrutar porque son muy conocidas y los distintos géneros del country en las que están reinterpretadas invitan a la diversión. Entre ellas “Try Everything”, de Zootopia, que fue interpretada por Shakira para el film, mientras que en la atracción la escuchamos por Emily Ann Roberts; “The Bare Necessities”, de El Libro de la Selva; Kiss The Girl, de La Sirenita, y “Supercalifragilisticexpialidocious” de Mary Poppins.

Este show ya está abierto al público y es parte de las novedades que ofrece Magic Kingdom este verano.