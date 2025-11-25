martes 25  de  noviembre 2025
Emiten orden de arresto contra copropietaria de Miss Universo

Las autoridades de Tailandia mantenían una investigación contra Anne por permitir la inclusión de declaraciones falsas y mantener registros contables y estados financieros completos

Jakapong Anne Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022.&nbsp;

Jakapong "Anne" Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022. 

AFP/Lillian Suwanrumpha
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Las autoridades tailandesas han emitido una orden de detención contra Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo. La acción está relacionada a una investigación por un presunto caso de fraude por aproximadamente un millón de dólares.

Según una información confirmada por la la corte de Bangkok South Kwaeng a la agencia de noticias EFE, y replicada por otros medios internacionales, la emisión de la orden se debe a que la empresaria no compareció en el caso penal este martes 25 de noviembre, cuando se llevaría a cabo la audiencia de la sentencia.

Jakrajutatip es la principal accionista de JKN Global Group, conocida en el ámbito empresarial por sus canales digitales y una productora, y que adquirió los derechos de Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC.

Investigación

En junio, la magnate de 46 años renunció a su cargo como directora de JKN, luego de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia informara que se estaba desarrollando una investigación en su contra y también en contra de su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Entonces, trascendió que a las hermanas se les acusa de cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas y porque no mantuvieron registros contables y estados financieros completos, precisos y veraces, según detalla el comunicado de la compañía.

Estas acusaciones se centran en los estados financieros auditados de JKN de 2023 y los registros contables del primer trimestre de 2024.

Polémica coronación

La orden de detención contra Anne surge apenas días después de que se celebrara la 74° edición del Miss Universo en Tailandia, donde la coronación de Fátima Bosch ha sido tildada de fraude.

La edición del popular certamen de belleza ha estado empañado desde que se celebraron las primeras actividades del concurso, siendo Bosch la protagonista de la controversia con Nawat Itsaragrisil.

No obstante, tras su coronación, miembros del jurado que renunciaron previo a la ceremonia han insistido en diversas irregularidades.

Omar Harfouch, uno de los desertores del panel calificador, insta a que se le retire la corona a la modelo mexicana y asegura tener pruebas de que la selección no fue justa.

Estas polémicas no están vinculadas al caso de Anne, que si bien no participó como directora de JKN, la empresaria catalogada por Forbes como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo, sí se mantuvo cercana al certamen hasta octubre. En noviembre se le dejó de ver en público y se rumoró que había abandonado Tailandia.

Recientemente, la web de JKN borró el perfil de Anne de su página web, tras 12 años de que la tailandesa fundara el conglomerado.

