Chayanne anuncia concierto en Bogotá para el 21 de noviembre

BOGOTÁ.- El cantante puertorriqueño Chayanne volverá a Bogotá el próximo 21 de noviembre con una nueva fecha de su gira mundial Bailemos Otra Vez Tour , anunciaron este viernes los organizadores, tras agotar las entradas de su concierto en la capital colombiana el año pasado.

La presentación tendrá lugar en el Coliseo MedPlus y hace parte de la extensión de la gira, que sumó nuevas fechas en varios países de Latinoamérica debido a la alta demanda del público, luego de su inicio en agosto de 2024 en Estados Unidos y de recorrer escenarios en países como Chile, Uruguay y Argentina.

Conciertos

Además de este concierto en Bogotá, Chayanne se presentará el 12 de noviembre en Bucaramanga, el 14 de noviembre en Barranquilla y el 19 de noviembre en Medellín: "Mis amores, una sola noche no era suficiente. Nos vemos en noviembre".

Bailemos Otra Vez Tour ya pasó por Colombia en mayo de 2025, cuando Chayanne ofreció conciertos en Valledupar y Bogotá, este último también en el Coliseo MedPlus, donde reunió a miles de seguidores con un repertorio que combinó sus clásicos con las canciones de su más reciente producción.

Durante el concierto, el artista interpretará canciones de su más reciente álbum, Bailemos Otra Vez, junto con algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos Torero, Un Siglo Sin Ti, Salomé, Dejaría Todo y Bailando Bachata.

Los organizadores señalaron que el espectáculo contará con una producción de gran formato, músicos en vivo, una elaborada puesta en escena y un despliegue visual y coreográfico que ha caracterizado esta gira internacional, concebida para combinar "emoción, nostalgia y celebración".

Con 45 años de trayectoria, Chayanne es uno de los artistas latinos de mayor reconocimiento internacional, con una carrera que incluye decenas de álbumes y éxitos que lo han convertido en una de las figuras más populares de la música en español y le han permitido mantener una conexión con varias generaciones de seguidores.

FUENTE: EFE