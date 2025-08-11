Maluma regaña a madre en pleno concierto por llevar a bebé

Maluma se presenta en vivo desde el teatro del Virgin Hotels Las Vegas para SiriusXM y Pandora el 8 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Durante una de las presentaciones de su gira +Pretty +Dirty World Tour en la Ciudad de México, Maluma sorprendió al público al detener el concierto para dirigirse directamente a una madre que sostenía a un bebé de aproximadamente un año sin protección para los oídos.

"Con todo respeto… ¿cuántos años tienen?", le preguntó el cantante en español, como se ve en un video de la interacción compartido en X. "¿Un año? ¿Menos? Un año". Acto seguido, cuestionó: "¿Crees que es buena idea llevar a un bebé de un año a un concierto con los decibelios tan altos? ¿Dónde está el sonido tan fuerte? Ese bebé ni siquiera sabe qué hace aquí", según una traducción recogida por Variety.

Maluma continuó su mensaje con un tono firme pero cordial: "La próxima vez, cúbreles los oídos o algo. De verdad. Es pesado. Es tu responsabilidad. Lo estás moviendo como si fuera un juguete. Ese bebé no quiere estar ahí, de verdad". Y añadió: "Te lo digo con todo cariño y respeto, ahora que soy padre… jamás los llevaría a un concierto. La próxima vez, ten un poco más de cuidado".

Proteger al bebé

El intérprete de Hawái, que en marzo de 2024 se convirtió en padre de su primera hija, Paris Londoño Gómez, explicó que su intervención no era un regaño, sino un llamado de atención para proteger la salud de los más pequeños.

La escena, grabada por asistentes y difundida en redes sociales, generó opiniones divididas: muchos celebraron que el artista priorizara el bienestar infantil, mientras que otros consideraron incómodo el hecho de reprender a la madre en público.

Especialistas en salud auditiva respaldan el mensaje de Maluma, recordando que los bebés y niños pequeños son especialmente vulnerables a los daños por exposición a altos niveles de ruido. Recomiendan el uso de orejeras protectoras y, de ser posible, evitar que asistan a conciertos o eventos con sonido intenso.

La gira +Pretty +Dirty de Maluma continuará en Latinoamérica y concluirá el 23 de agosto en El Salvador.