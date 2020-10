Empire State Building brillará esta noche en honor a Lennon

John Lennon, uno de los residentes más famosos en la ciudad de Nueva York, se mudó a Manhattan desde Reino Unido en 1971 después de la ruptura con el grupo The Beatles y llamó a la ciudad su hogar hasta su muerte en 1980.

El artista fue un amante de Nueva York a pesar de una batalla de inmigración que ganó y que le permitió quedarse en los Estados Unidos y en su amada ciudad adoptiva. Lennon y Ono vivían juntos en The Dakota, cerca de Central Park, donde criaron a su hijo Sean y donde aún vive Ono.

Lennon escribió y grabó varios álbumes en solitario en Nueva York, incluidos Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974), Rock 'n' Roll (1975) y sus colaboraciones con Ono, que incluyen Sometime In New York City (1972), su último álbum de estudio, Double Fantasy (1980) y el lanzado póstumamente, Milk and Honey (1884). En particular, las cuerdas y las mezclas finales del álbum Imagine (1971) se grabaron en la famosa Record Plant de Nueva York.

En 1980, luego de su fallecimiento, se le pidió al fotógrafo Bob Gruen que eligiera una imagen para una vigilia en Central Park para que los fanáticos lloraran. Bob, eligió una foto que tomó de Lennon con una camiseta blanca sin mangas estampada con la ciudad de Nueva York en negrita.

La imagen - ahora icónica para Nueva York y Liverpool- se ha convertido en sinónimo de orgullo para la ciudad. Strawberry Fields, en el Central Park de Nueva York, es un monumento viviente al cantante, compositor y activista por la paz de fama mundial, John Lennon.

Las luces del Empire State Building se iluminarán al atardecer, aproximadamente a las 6:25 p.m. EDT, y permanecerán encendidas hasta las 2:00 a.m. EDT.

La transmisión en vivo se podrá disfrutar en la página web del Empire State Building.