En bikini, Alicia Machado anuncia nuevos proyectos

"Les tengo muchas sorpresas. Estamos retomando, cambiando de estrategias, preparándonos para cosas aún más interesantes", dijo.

Además, Machado también afirmó que hoy, a sus 43 años, se siente más plena que nunca, tanto física como mentalmente.

"Cada día se vuelve más divertido combinar mi trabajo intelectual con mi trabajo físico. Me siento fuerte, sana, bellísima, amorosa, decidida y capaz de seguir trabajando por mis objetivos".

Alicia Machado ha dado de qué hablar en días recientes tras indicar en una transmisión en vivo con la periodista Luz María Doria que le gustaría recibir una disculpa por parte del presidente Donald Trump, luego de que años atrás, en la época en la que Machado ostentaba el título de la mujer más bella del universo, éste la retara a ejercitarse ante cámaras porque había subido de peso.

“Me gustaría más que fuera sin show”, declaró Machado. “Que el señor me vea realmente a los ojos”.

En esa entrevista la exMiss Universo también narró que atentó contra su vida en dos ocasiones por haber sido víctima del acoso de paparazzi, quienes no paraban de perseguirla para tomarle fotos y luego venderlas a tabloides o revistas de farándula.

“Yo tuve una recaída, en el 2016, cuando las elecciones. Yo tenía 16 años limpia“, dijo. “Yo tuve dos intentos de suicidio. No por culpa de (Donald Trump). Yo sufrí un bullying… tú no te imaginas el bullying que yo sufrí. Tenía reporteros en las puertas de mi casa todo el tiempo, no podía ir al súpermercado como una persona normal, no podía comer en público sin que me tomaran fotos comiendo. Estaba en los encabezados de los periódicos, 'La Miss cerda', con 19 años. Sufrí la bulimia y la anorexia crónica. Tengo reportes médicos que hablan del proceso que yo viví, fui adicta a las anfetaminas por casi cinco años", relató la actriz venezolana.