En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Arrestan a la modelo Aleska Génesis

La modelo Aleska Génesis estuvo envuelta en una nueva controversia. Ahora se trata de la presunta vinculación a un millonario robo de relojes, por la cual estuvo bajo arresto en México.

Se pudo conocer que la venezolana fue vinculada a la llamada Pandilla de las Castellanos luego de que supuestamente se perpetrara un hurto de lujosos relojes. Al llegar al aeropuerto de la capital mexicana el 20 de enero fue detenida y puesta en libertad horas después cuando un juez consideró que la Fiscalía no había presentado suficientes pruebas en su contra.

Selena Gómez reflexiona sobre su cuerpo

Selena Gómez reflexionó sobre su transformación física. A través de una publicación en las historias de Instagram, reconoció que su cuerpo no es el mismo de hace unos diez años y que la persona que es hoy la hace plenamente feliz.

Sin miedo al qué dirán, la intérprete compartió una antigua foto en bikini en la que luce más delgada; y luego publicó otra fotografía actual, también en bikini, en la que se ve con más curvas y escribió:

"Hoy me di cuenta de que nunca me veré así de nuevo. No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... a veces olvido que está bien ser yo", afirmó.

Clara Chía y Gerard Piqué atraviesan crisis en su relación

Según la presa de Barcelona, Clara Chía y Gerard Piqué están enfrentando una fuerte crisis. ¿El motivo? los padres de Clara no aprueban el romance.

Esta dificultad ha hecho que la joven reorganice sus planes sobre una posible boda con el exfutbolista y sus deseos de tener hijos en un futuro cercano. El medio español La Nación de Cataluña reseñó que amigos cercanos a ambos aseveran que Clara ha tratado de mediar la situación, incluso Piqué ha buscado fortalecer el vínculo con sus suegros, pero no han tenido éxito.

Se pudo conocer que uno de los motivos del conflicto es la diferencia de edad entre Piqué y Chía Martí.

Cuestionan nominaciones de "Barbie" al Óscar

Las nominaciones a los Óscar 2024 estuvieron cargadas de sorpresas. Y tras una temporada de premios liderando las menciones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas restó impacto al filme más taquillero del 2023: Barbie.

Aunque el filme fue nominado a mejor película, ni la directora Greta Gerwing ni la productora y protagonista Margot Robbie fueron seleccionadas para competir por el premio a la mejor dirección o mejor actriz principal.

América Ferrara y Ryan Gosling emitieron comunicados en los que agradecieron a la Academia por la nominación y manifestaron sentirse orgullosos de haber sido nominados por sus roles en la película. Sin embargo, alegaron que se sentían decepcionados de que Gerwing y Robbie no fueran nominadas en categorías individuales.

Madonna enfrenta demanda conciertos retrasados

Madonna fue demandada por un grupo de fans que alegan que tuvieron que esperar dos horas para verla actuar en concierto en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

La querella hace referencia a los conciertos pautados para el 13, 14 y 16 de diciembre de 2023.

Según los boletos, el show iniciaba a las 8:30 pm. Sin embargo, ambas presentaciones comenzaron a las 10:30 de la noche y acabaron a la 1:30 de la madrugada. Los representantes de los fans señalaron que esto les causó dificultades para transportarse al salir del show.

Asimismo, añadieron que muchos de los que acudieron al concierto debían levantarse temprano al día siguiente para ir a trabajar o atender responsabilidades familiares.