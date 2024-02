En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

El Palacio de Buckingham reveló que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer. A través de un comunicado, la institución real aclaró que no se trata de un tumor en la próstata, pero señaló que el mismo fue hallado cuando el monarca se sometió a una intervención por el agrandamiento de este órgano.

El monarca ya se encuentra recibiendo los tratamientos regulares para combatir con la enfermedad.

Por ahora, Carlos III no se alejará de su rol como el jefe de Estado de Gran Bretaña; y mantendrá la audiencia semanal con el primer ministro de Inglaterra, Rishi Sunak, vía telefónica.

No obstante, el rey pospuso sus compromisos públicos, de los cuales se encargará el príncipe William y la reina Camila. Por su parte, el príncipe Harry viajó a Gran Bretaña para reunirse con su padre.

Miley Cyrus brilla en los Grammy

Aunque Taylor Swift fue la gran vencedora de los Grammy 2024 en la categoría Álbum del Año, Miley Cyrus brilló y disfrutó la noche en la que después de más de 20 años de carrera y varias nominaciones en años anteriores se alzó con dos anhelados gramófonos.

La noche del 4 de febrero, en la 66° edición de la prestigiosa celebración, Cyrus ganó en las categorías Mejor Interpretación pop solista y Mejor Grabación del Año por su éxito Flowers.

Su paso por la ceremonia además de estar marcada por su poderoso estilo y cambios de vestuario, que manifestaban cómo Miley disfruta esta etapa de su carrera, también fue sellada por sus genuinos discursos y cómo celebró cada logró.

Durante su presentación en vivo de Flowers, Cyrus versionó la canción, momento en el que manifestó su emoción al gritar que había celebrado su primer Grammy. El video se ha hecho viral y ha sido celebrado por sus seguidores.

Killer Mike se pronuncia tras su arresto

Tras ser arrestado durante la gala no televisada de los Grammy 2024, el rapero Killer Mike emitió un comunicado en el que explicó lo sucedido y agradeció a sus seguidores, colegas y familiares el apoyo que ha recibido.

El ganador de tres gramófonos por mejor canción de rap, mejor interpretación de rap y mejor álbum de rap, señaló que al momento hubo una confusión al momento de ingresar al Crypto.com Arena, recinto donde se llevó a cabo la premiación. Fue entonces cuando él tuvo una confrontación con un guardia de seguridad.

Igualmente, el rapero mostró su confianza en su equipo legal y aseveró que cuando se muestren todas las evidencias las autoridades retirarán el cargo de delito menor que lo mantiene bajo arresto.

Mike también agradeció a la Academia por el reconocimiento a su música.

Yolanda Saldívar habla sobre asesinato de Selena

El próximo 31 de marzo se cumplirán 30 años del asesinato de Selena Quintanilla. Y a tres décadas de este suceso, la asesina de la Reina del Tex-Mex, Yolanda Saldívar, ha dado sus declaraciones en una nueva docuserie, que verá la luz el 17 de febrero.

A sus 63 años y acercándose a la posible fecha de liberación, la autora de la muerte de la intérprete de éxitos como Amor prohibido, Como la flor y Bidi bidi bom bom revelará detalles de ese fatídico día que enlutó a la música latina.

Titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, la docuserie de dos partes de Oxygen muestra a Saldívar revelando nueva información sobre su relación con la cantante tejana y los aparentes secretos que dice Selena guardaba del mundo.

Miss Japón renuncia a corona

La ganadora del concurso de belleza Miss Japón 2024, junto a los organizadores del certamen, anunció su renuncia al título después de que una revista publicara un artículo sobre su romance con un médico e influencer casado.

El medio Shukan Bunshun informó que Shiino había estado en una relación con el hombre casado. Inicialmente, ella confirmó el romance, pero dijo que no sabía que él tenía otra relación.

En un mensaje publicado en Instagram, la modelo dijo que se ofreció a renunciar a su corona y a su agencia de modelos, sugerencia que fue aceptada por la organización.

Esta no es la única polémica que involucró a la exreina de belleza, pues la coronación de Shiino, nacida en Ucrania y nacionalizada japonesa en 2022, desató un nuevo debate público sobre lo que significa ser japonés.