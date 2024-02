En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

"La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", escribió la colombiana en Instagram, al resaltar el apoyo de su fanaticada.

Las mujeres ya no lloran es el primer álbum que Shakira lanza en siete años, después de El dorado (2017), material que se posicionó en el primer puesto de la lista Top Latin Albums de Billboard y al que le siguió una gira. La producción discográfica incluye Chantaje, con Maluma; La bicicleta, con Carlos Vives; y Deja vu, con Prince Royce.

Desde ese álbum, la barranquillera había lanzado algunas colaboraciones hasta 2022, cuando a raíz de la polémica separación de Gerard Piqué, lanzó controversiales y exitosas canciones.

Sofía Vergara y Netflix llegan a un acuerdo con hijo de Griselda Blanco

Luego de que el hijo de Griselda Blanco, Michael Corleone Blanco, presentara una demanda contra Sofía Vergara y Netflix por el uso de la imagen e identidad de su madre para la serie que cuenta la vida de la narcotraficante colombiana, los involucrados han logrado establecer un acuerdo.

Según The Hollywood Reporter, que tuvo acceso a los documentos, los representantes legales llegaron a un acuerdo extrajudicial. El abogado de Blanco desestimó la denuncia con prejuicio, lo que implica que el hijo de la difunta narcotraficante no podrá volver a presentar esta querella ante los tribunales.

Hasta ahora, se desconoce la cifra que se pagará para poner fin a la disputa.

Esta demanda fue interpuesta durante la promoción de la serie Griselda y previo a su estreno en la plataforma digital. Michael Corleone aseguró que llevaba años en conversaciones con ejecutivos de Netflix, desde 2009 hasta 2022, para desarrollar una producción sobre la historia de su madre.

Harvey Weinstein apela sentencia de 2020 por violación

Casi cuatro años después de que Harvey Weinstein fuera declarado culpable de violación y condenado a prisión, el máximo tribunal de Nueva York escuchó el 14 de febrero los argumentos en un intento por anular su histórico veredicto de la era del #MeToo.

Los abogados de Weinstein pidieron a la Corte de Apelaciones del estado que se desestime la condena del magnate del cine caído en desgracia fijada en 2020, al argumentar que el juez pisoteó su derecho a un juicio justo al sucumbir a la presión del ajuste de cuentas de Estados Unidos contra la violencia sexual perpetrada por figuras poderosas.

“Lo que argumentamos es que no debería haber un conjunto diferente de reglas para un individuo que es vilipendiado en la sociedad. No puede haber la regla de Weinstein que solo se aplica a esa pequeña parte de la sociedad que todo el mundo decide odiar”, dijo el abogado de exproductor, Arthur Aidala.

Weinstein, de 71 años, fue declarado culpable el 24 de febrero de 2020 de delitos sexuales como practicar sexo oral a la fuerza a una asistente de producción de televisión y cine en 2006, y de violación por un ataque a una aspirante a actriz en 2013. Fue sentenciado a 23 años de prisión y está encarcelado en el Centro Correccional Mohawk, una prisión estatal a unos 161 kilómetros (100 millas) al noroeste de Albany.

Nicki Nicole pone fin a relación con Peso Pluma por presunta infidelidad

Luego de que se viralizara un video en el que Peso Pluma aparece caminando de la mano con una mujer desconocida en Las Vegas al finalizar el Super Bowl, la pareja del mexicano -Nicki Nicole- decidió poner fin al noviazgo.

La rapera rompió el silencio en Instagram para confirmar, por medio de un breve comunicado, que en efecto se trató de un engaño y que por tanto daba por terminada su relación con Hassan Emilio Kabande, nombre de pila del cantante.

"El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", dijo Nicki Nicole.

Usher y Jennifer Goicoechea se casan

Tras actuar en el medio tiempo del Super Bowl, el cantante Usher se casó con Jennifer Goicoechea.

La revista People confirmó que el artista de 45 años y la ejecutiva de la música, de 40, se casaron la noche del 11 de febrero, después de culminar el partido en el que los Kansas City Chiefs vencieron a San Francisco 49ers y se coronaron bicampeones de la National Football League (NFL).

La boda se celebró en una capilla al aire libre con capacidad para 30 invitados. La pareja habría solicitado la licencia de matrimonio días antes del espectáculo. La madre del artista, Jonetta Patton, fue testigo de la unión, según el acta matrimonial a la que tuvo acceso People.

Usher y Jennifer tienen dos hijos en común y están juntos hace cinco años.