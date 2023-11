¿Qué famosos integran la lista anual de Forbes "30 menores de 30" años?

Además, estos “jóvenes emprendedores” luchan contra el cambio climático mediante mercados de créditos de carbono, reinventando la llamada al 911, construyendo bancos y con la elaboración de plásticos ecológicos.

Fueron más de 11.000 los candidatos que se postularon para ser evaluados en áreas de financiamiento, ingresos, redes sociales. impacto, inventiva y potencial. Los escritores y editores de Forbes evaluaron a cada uno de ellos con la ayuda de jueces independientes expertos como Alex Cooper, de Call Her Daddy, el actor Ayo Edebiri, el atleta Devin Booker y el CEO de GitHub, Thomas Dohmke.

Entre las principales figuras que aparecen en esta lista se encuentran Jenner, en la categoría Arte y Estilo. Su tequila 818 vendió más de 123.000 cajas el año pasado, alcanzando ventas de alrededor de 25 millones de dólares. “Latto”, quien está cerca de ganar 12 millones de dólares este año gracias a las regalías musicales, su gira con la rapera Lizzo y su rápida actuación en la comedia televisiva Grown-ish. Y Mulvaney, nombrado Top Creator de Forbes en 2023, obtuvo aproximadamente dos millones de dólares en ganancias en 2022.

Igualmente se encuentran Matthew Vega-Sanz y Michael Vega-Sanz, de 27 años. Estos hermanos gemelos construyeron su startup Lula para ayudar a casi 5.000 empresas de logística y alquiler de automóviles a crear paquetes de seguros flexibles para reducir las primas y ofrecer seguros de pago por día para flotas de camiones, vehículos compartidos y alquileres diarios.

Quiénes aparecen en la lista Forbes 30 menores de 30

Arte y Estilo

Paul Hill, de 28 años, quien fundó su galería de arte en la ciudad de Nueva York a la edad de 22 años, convirtiéndose n el galerista más joven de la ciudad. Su galería, Strada, ahora se ha convertido en un ecosistema para jóvenes artistas emergentes. También como un mercado en línea y una fuente líder de noticias sobre arte. Hill se ha asociado con las empresas Nike, Spotify y Meta y con músicos como Doja Cat y Teezo Touchdown.

Tía Adeola, de 28 años, es la directora ejecutiva de su marca de moda homónima, Tía Adeola. La diseñadora, nacida en Nigeria y criada en Londres, comenzó la primera versión de su línea en 2016 en su dormitorio de The New School. Sus diseños han llamado la atención de Gigi Hadid y SZA, y han desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York durante varias temporadas. La primera película de moda de Adeola, 'Black Is Beautiful', fue nominada en cinco categorías en los International Fashion Film Awards 2021.

Andrew Gelwicks, de 29 años, es estilista de moda de celebridades, escritor y orador residente en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. Cuenta una clientela mezclada con jóvenes de Hollywood y estrellas icónicas como Sarah Jessica Parker, Catherine O'Hara, Uzo Aduba, Dixie D'Amelio e Idina Menzel. En 2020, Gelwicks publicó su primer libro, "The Queer Advantage".

Gisela McDaniel, de 25 años, es una artista indígena chamorro de la diáspora, entrelaza audio, pinturas al óleo y tecnología de sensores de movimiento para crear piezas que interactúan con el espectador al ser activadas. Su trabajo se ha mostrado en todo el mundo, incluidos Londres, Nueva York, Los Ángeles, Alemania, Boston, India y más. En Estados Unidos ha expuesto en Jeffrey Deitch, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami y el Museo de Arte de Baltimore.

Kathia St. Hilaire, de 25 años, es pintora y grabadora, quien en su arte expone la influencia de crecer en barrios caribeños y afroamericanos del sur de Florida. Su trabajo se inspira en su fuerte conexión con la comunidad haitiana e incorpora materiales que son importantes para su cultura. St. Hilaire ha exhibido su arte en todo el país y tiene dos exposiciones individuales próximas: una en el Speed Art Museum en Louisville, Kentucky y Perrotin en la ciudad de Nueva York.

Hollywood y entretenimiento

Jenna Ortega, de 28 años, ha actuado desde que era niña. Comenzó como una joven Jane en la exitosa telenovela de CW "Jane the Virgin". Aunque desde entonces ha dicho que esos primeros días no fueron tan fáciles como parecían, Ortega, quien es de ascendencia puertorriqueña y mexicana, recuerda que casi se tiñó el cabello de rubio para conseguir más papeles. Sin embargo, logró avanzar, protagonizando en una película reciente de la franquicia "Scream" y en el spin-off de Netflix "Addams Family" "Wednesday", que se ha convertido en la serie en inglés más vista del canal.

Jordan Cooper, dramaturgo de 28 años, ha encontrado su ritmo en Hollywood tras la mala racha de su atrevida obra nominada al Tony "Ain't No Mo'". Después de un encuentro casual en 2018 con la comediante Sra. Pat (cuyo nombre real es Patricia Williams), los dos se unieron para crear una comedia basada en su vida, "The Ms. Pat Show". Cuando los ejecutivos de la cadena creyeron que Cooper era demasiado joven para dirigir la serie, Pat le aconsejó que escribiera el piloto y lo enviara sin su nombre. La medida dio sus frutos: Cooper consiguió el puesto de showrunner y la Sra. Pat le valió a BET una de sus primeras nominaciones importantes al Emmy por dirección destacada en 2022 y 2023. ¿El siguiente paso? Un papel en "Uppercut", una película de boxeo protagonizada por Ving Rhames.

Jasmin Savoy Brown, de 28 años, es una actriz conocida por sus papeles en los animados programas "The Leftovers" y "Yellowjackets". También interpretó a Mindy Meeks-Martin en "Scream" y "Scream VI", el primer personaje abiertamente queer de la franquicia de terror. Brown se dedica a la narración LGBTQ+: para la plataforma Most de Netflix, creó y presentó el podcast "The Homo Schedule"; También produjo la serie documental "Queer for Fear: The History of Queer Horror".

Eric Jordan Darnell, de 28 años, es el primer agente negro de WME. Antes de eso, trabajó en LucasFilm y Sony Pictures. Como agente, se dedica a ayudar a sus clientes, especialmente a los de la comunidad negra, a romper barreras. Darnell trabaja con Denzel Washington, el director AV Rockwell y la escritora Janine Nabers.

Andrew Barth Feldman, es un actor de 28 años. Apareció recientemente junto a Jennifer Lawrence en la comedia romántica "No Hard Feelings". Después de ganar el Premio Nacional de Teatro Musical de Escuelas Secundarias en 2018, Feldman apareció en Broadway como protagonista de "Dear Evan Hanson". Feldman también es artista musical y dirige la productora teatral Zneefrock Productions.

Música

Peso Pluma, de 24 años, es una de las estrellas más importantes de México. Le da un toque moderno a la música regional mexicana, fusionando corridos, reggaetón, cumbia y otros sonidos mexicanos. En 2023, encontró fama internacional con éxitos como "Lady Gaga", "Siempre Pendeintes", "Bye" y "Ella Baila Sola". Este último alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer acto regional mexicano en romper el top cinco. Su álbum de 2023, "Genesis", alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200 en julio y fue nombrado el álbum de música mexicana con mayor transmisión en el primer día en la historia de Apple y Spotify. El álbum también fue nominado a Mejor Álbum de Música Mexicana para los Grammy 2024.

Lizzy McAlpine, de 24 años, hizo su debut en el Billboard 100 en 2023 con "Ceilings" después de que la canción se volviera viral en TikTok. La cantautora radicada en Los Ángeles ha lanzado dos álbumes: "Give Me a Minute" (2020) y "Five Seconds Flat" (2022), este último alcanzó el puesto número cinco en la lista Billboard Heatseekers de EEUU. También actuó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y estuvo entre los diez favoritos de los oyentes para la serie de conciertos Tiny Desk de NPR en 2022. Tiene una fuerte presencia en las redes sociales y utiliza TikTok e Instagram para compartir fragmentos y videos de su música inédita con casi 1.5 millones de seguidores en ambas plataformas.

El rapero de Soundcloud, Trippie Redd, de 24 años, ha lanzado cuatro álbumes de estudio y cinco mixtapes, siete de los cuales alcanzaron el top cinco de la lista Billboard 200. Su sencillo de 2021. "Miss the Rage", con Playboi Carti, alcanzó el puesto número 11 en el Billboard Hot 100. Un mezclador de géneros que divide la diferencia entre el emo rap y el rock, comenzó su carrera después de mudarse de Ohio a Atlanta, donde firmó con Strainge Entertainment y luego con 10K Records. Desde entonces, ha colaborado con algunos de los nombres más importantes del rap, incluidos Drake, Travis Scott, Juice WRLD, Lil Uzi Vert y Future. En 2023, fue nombrado uno de los 50 raperos con más reproducciones en Spotify.

John Summit, DJ de 24 años, toma las raíces de la música house de Chicago y las expande con una personalidad más grande que la vida que persigue la fiesta desde el atardecer hasta el amanecer y el atardecer nuevamente. Sus enérgicos sets de DJ son su tarjeta de presentación, inspirando a sus fans a verlo en los escenarios de festivales desde Coachella hasta Lollapalooza, así como en clubes urbanos y ambientes íntimos. Sus producciones han acumulado más de 500 millones de reproducciones y siete millones de oyentes mensuales solo en Spotify, y lo convirtieron en el productor con mayores ventas en Beatport en 2021. Sus brillantes éxitos vocales house incluyen "Human", "Where You Are" y "La Danza." En 2023, Summit lanzó su sello discográfico Experts Only, que planea organizar eventos únicos en ubicaciones globales mientras lanza los originales de Summit

Julie Nguyen, de 24 años, se ha movido rápidamente en la industria de la gestión de artistas, llevando su experiencia con C3 Management a JET Management desde sus inicios en 2020. Especializada en música electrónica de baile, Nguyen ha encabezado campañas para el dúo Justice, ganador del Grammy, y el nominado Madeon, y ha liderado asociaciones de artistas. con Calm, Meta y Artiphon. Actualmente trabaja con LP Giobbi, San Holo y Eden Prince, quienes han agregado un total de 300 millones de transmisiones a su cuenta desde que ella unió sus esfuerzos, y asumirá un nuevo rol de jefa de marketing en JET en enero de 2024.

