En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Madonna sufrió una caída mientras interpretaba su éxito Open Your Heart. Como es costumbre, cada presentación de la Reina del Pop va acompañada de una intrépida coreografía, pero en esta oportunidad algo no salió bien.

El baile consistía en que la artista se sentaba en una silla en medio del escenario y un bailarín la halaba por detrás y corría con ella. Sin embargo, tras los primeros pasos el bailarín se tropezó y ambos cayeron al suelo.

Rápidamente, él se levantó para quitar la silla que había quedado encima de Madonna, quien permaneció unos segundos acostada boca abajo cantando y riendo.

El percance fue grabado y se hizo viral en redes.

Trasladan a Danny Masterson a otra prisión

Danny Masterson, famoso por protagonizar la serie That 70's Show y condenado a 30 años de prisión por agredir sexualmente a dos mujeres hace 20 años, fue trasladado a la Colonia de Hombres de California de San Luis Obispo.

Desde su sentencia, el actor se encontraba recluido en la Prisión Estatal de Corcoran, centro penitenciario es conocido como una de las cárceles más peligrosas del país, según reseñó TMZ.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California destaca que la Colonia de Hombres de California es una prisión de seguridad media a mínima y cuenta con dos instalaciones de alojamiento separadas.

Aunque se desconoce en cuál de las torres estará recluido Masterson, se sabe que ambas cuentan con programas de autoayuda y académicos, así como asesoramiento sobre el consumo de sustancias y terapias para mejorar la salud mental o controlar la ira.

Amy Schumer revela que padece de endometriosis

La apariencia de la actriz Amy Schumer ha sido objeto de críticas, luego de participar en The Tonight Show with Jimmy Fallon para promover la serie Life & Beth.

El rostro de la intérprete de 42 años lucía más hinchado, lo que desató en redes sociales el debate sobre si se encuentra bien de salud.

Sin embargo, los comentarios al respecto no fueron del agrado de Schumer, quien abordó la polémica al revelar que padece de endometriosis, al tiempo que destacó que las mujeres no deben dar explicaciones sobre sus cambios físicos.

La endometriosis es una patología que sufren algunas mujeres y que se desarrolla cuando el tejido que es similar al revestimiento interno del útero comienza a crecer fuera de este órgano. Aclaró que pese a los notables cambios físicos, se siente tranquila con su cuerpo.

Beyoncé encabeza la lista Hot Country Songs de Billboard

Beyoncé debutó en el género country haciendo historia: su sencillo Texas Hold ‘Em se posicionó en el primer lugar de la lista Hot Country Songs de Billboard; mientras que 16 Carriages se mantuvo en el puesto nueve de esa lista de popularidad. Ambas canciones están incluidas en el disco Renaissance Act II.

La cantante no solo se convierte en la segunda mujer solista en alcanzar este hito —le precedió Taylor Swift con sus éxitos Love Story (Taylor's Version) y All Too Well ( Taylor's Version) en 2021—, también es la primera mujer afroamericana en posicionarse en el primer de dicha lista, según Billboard.

Queen B es la primera mujer en encabezar las listas Hot Country y Hot R&B/Hip-Hop Songs desde que las mismas fueran creadas en 1958.

Peso Pluma anuncia gira Éxodo 2024

Peso Pluma anunció su gira Éxodo 2024, que inicia el 26 de mayo en Chicago y culmina el 11 de octubre en Connecticut. Según la revista Billboard, el mexicano realizará más de 30 conciertos entre Estados Unidos y Canadá.

El equipo del artista anticipó que se trata de un espectáculo que contará con un escenario innovador, además de canciones con arreglos especiales y una banda en vivo.

Éxodo Tour 2024 es la segunda gran gira del artista.

En su primera gira, que realizó el pasado año, Peso Pluma recaudó 988.000 dólares y vendió más de 8.000 entradas, según Billboard Boxscore.