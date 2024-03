En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

La demanda por violaciones a los derechos de autor fue presentada esta semana en un tribunal federal de Los Ángeles por el viudo de Summer, Bruce Sudano, en calidad de albacea del patrimonio de la cantante, compositora y reina de la música disco, fallecida en 2012.

La denuncia alega que cuando los representantes de Kanye West solicitaron permiso para el uso de la canción, este fue rechazado porque los herederos de Summer no querían ninguna asociación con la controvertida historia del rapero.

La demanda sostiene que el álbum incluye partes regrabadas de la canción que eran reconocibles al instante. "Ante este rechazo los acusados decidieron arrogante y unilateralmente que simplemente robarían I Feel Love y la usarían sin permiso", establece el proceso legal.

Arrestan a actriz de Euphoria por participar en protesta contra conflicto en Gaza

La actriz Hunter Schafer fue una de las decenas de manifestantes arrestados durante una protesta contra la guerra en Gaza realizada en la sede de NBC en Manhattan durante la participación del presidente Joe Biden en el programa Late Night with Seth Myers a principios de esta semana, confirmaron los organizadores.

La estrella de Euphoria, de 25 años, formaba parte de un grupo de más de 100 manifestantes que abarrotaron el vestíbulo del número 30 de la Plaza Rockefeller el lunes por la tarde para pedir un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamas, indicó el grupo Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz).

"Elogiamos su compromiso con la libertad palestina y con un futuro de justicia para todos", dijo en un comunicado Sonya Meyerson-Knox, de Jewish Voice for Peace, al acotar que los organizadores de la protesta dijeron que Hunter y otros deben comparecer ante el tribunal en algún momento del próximo mes.

Jennifer López revela que sufrió malos tratos en relaciones pasadas

Con el lanzamiento de su noveno disco de estudio This Is Me... Now, Jennifer López no solo le canta al amor, también quiso abrir su corazón al revelar momentos importantes en su vida profesional y personal.

Además de exponer cómo el amor ha inspirado cada paso dado en este proyecto, la Diva del Brox también abordó como los episodios de desamor han sido clave en su vida personal y reconoció que, aunque no fue víctima de violencia física, sí vivió episodios de maltratos emocionales.

"Ser aventada y mangoneada de esa manera no es divertido", dijo refiriéndose al videoclip de su canción Rebound, en el que la artista interpreta a una víctima de violencia física. "Quiero decir, nunca estuve en una relación en la que me golpearan, gracias a Dios; pero definitivamente he sido maltratada y (sufrí) un par de otras cosas desagradables… brutas… irrespetuosas", agregó.

Estafadores hackearon cuenta de X de Matthew Perry para pedir donaciones

La Fundación Matthew Perry alertó en un comunicado que la cuenta oficial del actor en X (antes Twitter) fue hackeada por estafadores de criptomonedas con la intención de pedir donaciones a una cuenta falsa.

La organización señaló que el único sitio web al que dirigen a sus seguidores o benefactores cuando alguien quiere hacer una donación es a MatthewPerryFoundation.org y destacó que no deben hacer caso a ningún otro enlace que corra en internet y que pida dinero en nombre del fallecido intérprete.

Según reseñó TMZ, se desconoce la identidad del grupo o persona detrás del esquema de estafa, así como tampoco queda claro cuántas personas pudieron haber participado en la falsa donación.

Juicio contra Alec Baldwin comienza en julio

El juicio del actor estadounidense Alec Baldwin por homicidio involuntario tras el fatal disparo en el set de la película Rust comenzará en julio por orden de un juez de Nuevo México, según documentos de la corte publicados el 26 de febrero.

Baldwin, protagonista y uno de los productores de la cinta de vaqueros, fue acusado en enero por la muerte de su directora de fotografía, Halyna Hutchins, en octubre de 2021.

Según los documentos judiciales, la selección del jurado comenzará el 9 de julio, mientras que los argumentos de apertura arrancarán al día siguiente. El juicio se realizará en Santa Fe, en el oeste de Estados Unidos, y debe durar unos ocho días.

De ser encontrado responsable, arriesga una pena de hasta 18 meses de cárcel.