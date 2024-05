En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2021, Ben Affleck y JLo llegan para la proyección de la película The Last Duel presentada fuera de competencia durante el 78° Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia.

Una fuente aseguró al sitio web In Touch Weekly, que la célebre pareja atraviesa un bache en el matrimonio, que los ha llevado al distanciamiento.

"Ben Affleck ha llegado a un punto de ruptura con Jennifer López y se ha mudado de la casa que comparten... se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡(Ben) no tiene la culpa!", publicó el medio al citar dicha fuente.

"Los fanáticos han notado que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas. El actor no asistió a la Met Gala con su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de su importante cargo como co-presidente del evento. La excusa oficial de Ben para perderse la Met Gala fue que estaba ocupado filmando The Accountant 2, pero la fuente de In Touch dice que decidió dejarlo todo por su matrimonio con la cantante", indicó el portal.

Hasta ahora, ni López ni Affleck se han pronunciado al respecto.

Salen a luz nuevos detalles sobre presunto fraude en gira de RBD

A comienzos de este año, la gira de RBD se ubicó entre las 20 más lucrativas del mundo al registrar 4.436.678 dólares en costo promedio por boleto, de acuerdo con la publicación especializada Pollstar, reseñada en AP. Sin embargo, cuando Soy Rebelde Tour finalizó, salió a relucir que sus integrantes aparentemente fueron víctimas de un fraude millonario por parte de su representante Guillermo Rosas. Ante estos hechos, el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, reveló detalles sobre el caso.

"Hay un faltante en lo que se dice que entró o lo que el tour generó de ganancias a lo que ellos han recibido”, aseveró Tovar al programa Ventaneando. “Hay una auditoría en curso. Están revisando todo el tema interno del tour y también están considerando hablar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están?, ¿cuánto es?”, detalló el esposo de la cantante y actriz a la producción mexicana de TV Azteca.

Andrés Tovar también explicó que, debido a la magnitud de este tipo de espectáculos, la auditoría se llevará varios meses, considerando todas las partes involucradas.

William Levy regresa a la pantalla tras separación de Elizabeth Gutiérrez

Tras darse a conocer la controvertida separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano confirmó que retoma su labores artísticas con el regreso a la televisión.

El anuncio lo hizo a través de las redes sociales, al hacer pública una entrevista que le hizo el medio Deadline, que tiene como titular: William Levy será productor ejecutivo y protagonizará dos nuevos proyectos para VIX.

"Tras el éxito de William Levy (estrella de Resident Evil: The Final Chapter) protagonizando Montecristo de VIX el año pasado, la streamer de Televisa Univision firmó a Secuoya Studios y William Levy Entertainment para un contrato de producción. Juntos, las compañías desarrollarán dos nuevos proyectos: la serie Arcadia y la película Bajo un volcán; ambos, protagonizados por Levy, quien también será el productor ejecutivo", se lee en el Instagram del cubano.

Según Deadline, ambos proyectos están programados para comenzar este año.

Fans de Peso Pluma no aprueban romance con Anitta

Ante los rumores de un posible romance entre Peso Pluma y Anitta, surge un nuevo tema: fans del intérprete mexicano piden que la cantante se aleje de él por la religión que practica.

Según un reporte de Hoy Día, todo tiene que ver con un video que lanzó el 14 de mayo la artistas en el que aborda los ritos que lleva a cabo por sus creencias provenientes del África.

"Los seguidores de Peso Pluma están muy preocupados por el cantante. Le están pidiendo que Anitta se aleje de él ¿por qué?, pues, luego de que la cantante anunciara su próximo video, que estará hablando de su religión... muchos usuarios aseguran ambos disfrutaron de unas vacaciones juntos en Miami y es por eso que ahora muchos piensan que Peso Pluma y ella podrían estar juntos y así el mexicano verse influenciado por la religión de la brasileña, y al parecer a los méxico-americanos no les agrada", indicó Carlos Calderón en el matutino de Telemundo.

Además del estreno del videoclip, que tiene por nombre Aceita, Anitta publicó en Instagram un carrusel con fotos alusivas a los rituales que -aparentemente- practica de acuerdo a sus creencias religiosa.

Declaran en mora a fundación de Harry y Meghan

Tras una gira en Nigeria a propósito de los Juegos Invictus, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, ya se encuentran de regreso en el país; sin embargo, este retorno ha sido empañado por la declaración de morosidad del Registro de Organizaciones Benéficas y Recaudación de Fondos de California hacia la fundación, que lideran los duques de Sussex.

"Su fundación Archewell ha sido declarada morosa en el Registro de Organizaciones Benéficas y Recaudación de Fondos de California, del Departamento de Justicia de ese Estado", reseñó Hola.com.

"El aviso fue emitido el 3 de mayo, una semana antes de que emprendieran su viaje por África por el fiscal general de California, Rob Bonta, que indica que Archewell ha tenido un descuido en la presentación de sus informes anuales y tarifas de renovación. El aviso de morosidad establece que la entidad tiene prohibido solicitar o desembolsar fondos hasta que se resuelva el problema", agregó el medio especializado en monarquía.

Por otra parte, The New York Post explicó que la morosidad responde a un tema de mala comunicación más no de error administrativo.

"El Post ahora confirma que un cheque enviado con la presentación a la oficina del fiscal general parecía no haber sido recibido. Se ha emitido uno nuevo, el cual deberá resolverse y reflejarse en actas dentro de los siete días hábiles", informó el periódico.