En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Un reporte de Hoy Día reveló que la esposa del heredero al trono británico tendrá que pasar por un quirófano en agosto.

"Fuentes cercanas a la realeza (británica) aseguran que lo peor para Kate Middleton aún no ha pasado. De acuerdo con la información, la princesa de Gales terminaría la quimioterapia el próximo mes de agosto y después de eso tendría que someterse a una nueva cirugía, algo que aún la realeza no ha confirmado", indicó el matutino de Telemundo.

No obstante, el más reciente parte médico de Kate Middleton reveló que la princesa de 42 años se mantiene concentrada en su recuperación y que los esfuerzos de su equipo de salud han dado frutos.

Sofía Vergara mantiene el tatuaje de Joe Manganiello

La actriz y modelo colombiana Sofía Vergara aseguró que aún no considera borrar el tatuaje que se hizo cuando estaba enamorada de Joe Manganiello, ahora su exesposo, y por el momento lo recicla. Así lo aseguró durante su participación en el programa The Talk.

La protagonista de Modern Family y Griselda explicó que ella solo tiene dos, y que ambos son unas pequeñas iniciales en su muñeca. La primera es una R, la cual corresponde su difunto hermano Rafael; la otra es una J, que se lo hizo durante su relación con Manganiello.

"Esta era la inicial de Joe Manganiello, pero ahora él se ha ido. Así que ahora mi nuevo... qué suerte tengo de que el chico con el que estoy saliendo tenga la misma inicial. Así que pensé, '¡Recicla. Recicla!'", dijo Vergara, haciendo referencia a su actual novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman.

Brad Pitt está molesto por la decisión de su hija

Luego de que se filtrara que Shiloh, la cuarta hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, y la primera biológica de la expareja, introdujera una documentación para renunciar legalmente al apellido de su padre en su cumpleaños 18, el actor parece estar molesto y herido por cómo la relación con sus hijos se ha quebrado.

"Está al tanto y disgustado de que Shiloh haya eliminado su apellido. Nunca había sentido tanta alegría como cuando ella nació. Siempre quiso tener una hija”, dijo una fuente cercana a la revista People.

El informante también aseguró que el Pitt ama y extraña a todos sus hijos y que no ha sido fácil afrontar la situación.

Shiloh sigue los pasos de Maddox, Pax y Zahara, quienes abiertamente se han opuesto a llevar el apellido de Brad. Igualmente, la pequeña Vivienne, de 15 años, también omitió el apellido del actor durante la adaptación del musical de Broadway, The Outsiders, que produce su madre.

Daniel Sarcos regresa a la televisión de EEUU

El animador venezolano Daniel Sarcos compartió con sus seguidores una noticia que lo tiene emocionado. Se trata del nuevo proyecto profesional que emprende y que lo acerca nuevamente a los hogares de Estados Unidos y Latinoamérica.

Sarcos, quien entre 2011 y 2018 presentó Un nuevo día –ahora llamado Hoy Día–, de Telemundo, regresa a la televisión de la mano del canal Ve Plus, de Cisneros Media. El venezolano también reveló que el nombre del programa es Sarcástico.

"Siempre supe que el día de hoy iba a ser un día cargado de emociones porque hoy arranca el camino para uno de mis grandes sueños, regresar a una de mis grandes pasiones: la televisión. Y este proyecto me va a permitir regresar a los hogares de los Estados Unidos, regresar a los hogares de América Latina, pero particularmente regresar a los hogares venezolanos", dijo en un video que compartió en Instagram.

Kalimba enfrenta demanda por pensión alimenticia

Kalimba continúa en el ojo del huracán, pues a la demanda por presunto abuso sexual se suma otra vinculada a la pensión alimenticia de su hijo Mica.

"Luego de que en abril pasado fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual en contra de Melissa Galindo, esta vez es Athenas, la madre de su hijo Mica, quien ha interpuesto una nueva demanda en su contra por la pensión alimenticia del menor de casi 7 años que procrearon juntos", reseñó TVyNovelas.

De acuerdo con la fuente mencionada, la expareja de Kalimba no tenía previsto llegar a instancias judiciales; sin embargo, la negativa del cantante de dar dinero para la educación de su hijo y el bajo monto que ha dado para mantener al pequeño, la obligaron a proceder con la demanda.

"Realmente ella no había querido hacer nada y se había mantenido al margen, pero él es de contentillo y se ha negado a darle dinero para el niño, incluso para la colegiatura, y ella ya se cansó; primero quiso llegar a un acuerdo con él como adultos y no se pudo, ahora lo único que quiere es que él no siga violentándola a ella y a su hijo económica y emocionalmente", detalló TVyNovelas al citar a la persona consultada en el anonimato.