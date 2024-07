En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Ahora, el protagonista de la icónica serie El príncipe del rap en Bel-Air no solo irrumpe en las salas de cine con el filme Bad Boys: Ride or Die; también retoma su espacio en la música con el lanzamiento del sencillo You Can Make It (Puedes hacerlo).

La pieza la estrenó durante la ceremonia de los Premios BET 2024, galardón que reconoce la trayectoria de celebridades de origen afroamericano, así como otras minorías étnicas, que destacan en la palestra musical, el entretenimiento y en los deportes.

Expareja de Mariah Carey asegura sus testículos por USD 10 millones

La expareja de Mariah Carey, Nick Cannon, ha sido tendencia esta semana porque trascendió que el rapero decidió asegurar sus testículos por 10 millones de dólares.

En una entrevista con Entertainment Tonight, el también actor de 43 años dio a conocer el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

"Tuve que asegurar mis bienes más valiosos, porque oyes hablar de todas estas celebridades diferentes que aseguran sus piernas... así que pensé: 'oye, bueno, tengo que asegurar la parte más valiosa de mi cuerpo'", declaró Nick Cannon al medio especializado en celebridades.

De acuerdo con la entrevista, la expareja de Mariah Carey hizo el procedimiento con una empresa vinculada al cuidado personal del hombre.

"Todo se hizo en asociación con una empresa de jabón orgánico y artículos de cuidado personal para hombres, pero Cannon enfatizó que el seguro no era una indicación de que esté planeando expandir su prole en el corto plazo", indicó Entertainment Tonight.

Angélica Vale se pronuncia ante rumores de muerte

Ante los rumores de su supuesta muerte, la actriz, comediante, imitadora y cantante mexicana Angélica Vale apareció en redes sociales para desmentir la noticia.

"Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani. Estoy perfectamente bien, dejen de matar a gente en redes sociales, que babosada... sí. Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros y no más los preocupan a lo menzo", expresó la artista en Instagram, mientras se mostraba sentada en un mueble acompañada por su hijo Daniel.

La protagonista de La fea más bella también se valió del hecho para explicarle a su hijo lo importante que es saber discernir sobre el contenido que aparece en la internet.

"¿Ves cómo no puedes creer todo lo que sale en Internet... ya viste?, le dijo Angélica a Daniel. "Sí... hay personas que dicen que tú te moriste ", respondió el pequeño.

"Aquí estoy... que ya me morí, ¿y dónde estoy?", le pregunto Vale a su hijo, "Aquí", respondió Daniel. "¿Contigo?", añadió la actriz. "Sí, en mi casa", aseveró el pequeño al abrazar a su mamá. "Exacto, sí, muy feliz", concluyó Angélica Vale.

Aseguran que Jennifer López y Ben Affleck ponen a la venta bienes en común

Jennifer López y Ben Affleck siguen sin abordar ante los medios el estatus de su matrimonio. Sin embargo, tras hacerse público que la mansión que compraron luego de la boda está a la venta, ahora medios especializados indicaron que la pareja está saliendo de los bienes que la decoran.

Según Page Six, coleccionistas de arte están interesados en adquirir algunas de las piezas que adornan el que fue el hogar de la pareja y que presuntamente están vendiendo.

"Escuchamos que coleccionistas y otros compradores interesados están adquiriendo (los objetos)", reza un reporte del portal de celebridades.

El medio también detalló que supuestamente, el domingo 30 de julio, el actor sacó todas su pertenencias de la propiedad valuada en 60 millones de dólares; mientras que la cantante se encuentra de vacaciones entre Italia y Francia.

Asaltan en Ciudad de México a cantante de la banda Camila

El cantante mexicano Samuel "Samo" Parra, integrante de la banda Camila, denunció que fue víctima de un asalto en la localidad La Condesa, en Ciudad de México. La información la dio a conocer a través de un video que publicó en sus redes sociales.

"La inseguridad en esta ciudad es una cosa con la que ya no se puede lidiar. De verdad es impresionante cómo la seguridad es esta ciudad se necesita reforzar", dijo el intérprete de Doy un paso atrás, mientras mostraba cómo los delincuentes rompieron los vidrios de su camioneta para sacar objetos personales.

"Nos acaban de asaltar en La Condesa. Sacaron computadoras y herramientas de trabajo que teníamos aquí", enfatizó.

El artista pidió a sus seguidores que no normalicen la violencia que azota al país Centroamericano y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de seguridad para que ninguna persona sea víctima de robos.