Angélica Vale se pronuncia ante rumores de muerte

"Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani. Estoy perfectamente bien, dejen de matar a gente en redes sociales, que babosada... sí. Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros y no más los preocupan a lo menzo", expresó Angélica Vale sentada en un mueble acompañada por su pequeño al lado.

Exhortación de Angélica Vale

"No digan babosada, por favor, y no crean babosada", exhortó. "Por favor", agregó su hijo.

Tras ello, la protagonista de La fea más bella se valió del hecho para explicarle a su hijo lo importante que es saber discernir sobre el contenido que aparece en la internet.

"¿Ves cómo no puedes creer todo lo que sale en Internet... ya viste?, le dijo Angélica a Daniel. "Sí... hay personas que dicen que tú te moriste ", respondió el pequeño.

"Aquí estoy... que ya me morí, ¿y dónde estoy?", le pregunto Vale a su hijo, "Aquí", respondió Daniel. "¿Contigo?", añadió la actriz. "Sí, en mi casa", aseveró el pequeño al abrazar a su mamá. "Exacto, sí, muy feliz", concluyó Angélica Vale.

Angélica Vale-captura.jpg Angélica Vale se pronuncia junto a su hijo Daniel ante rumores de muerte. Captura de pantalla/Instagram/@angelicavaleoriginal

Estas declaraciones ocurren luego de que varios medios mexicanos cuestionaron si la intérprete de 48 años y madre de dos estaba viva o no.