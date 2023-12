En video: Fredy Villamil muestra su "Musa" en Art Miami 2023

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Villamil habló sobre el proceso creativo detrás de sus cuadros.

“Son obras en óleo sobre lienzo y esta que está a mi espalda, Musa, que es la más grande, estuvo casi seis meses en proceso, pero no solamente trabajando todos los días. Tuve exposiciones en Nueva York. Además, trabajando para este espacio, para la galería de Aldo Castillo, que quería una pieza de gran formato donde yo pudiera expresarme completamente”, expresó el artista.

“Y hasta el momento es una de las obras más grandes que he realizado y me queda la ilusión de crecer en formato, en detalle, en historia y en muchos sentimientos y color para el ofrecer”, agregó.

Pero cuál es la inspiración detrás de Musa, le preguntamos.

“La musa en sí, como decía Picasso: si la musa existe que te encuentre trabajando. Pues en el caso mío, está descansando un poquitico para seguir tejiendo esta cantidad de sueños, aspiraciones que uno va teniendo en la vida a través del camino. La musa mía, sencillamente te lo quiero decir humildemente, no descansa. Estoy tratando constantemente. Ya está acabando el año y con esta cantidad de proyectos y cosas importantes a las que me están invitando, para mí es una bendición muy grande dejar mi huella, mi paso por acá”, dijo el artista.

Por su parte, el galerista y curador de arte Aldo Castillo comentó sobre el estilo de Fredy Villamil.

“Fredy Villamil es uno de los artistas más importantes que representamos en la galería, que vienen de Alemania, Sudáfrica o Italia. Y Fredy es muy, muy importante para nuestros coleccionistas, porque en su obra se pueden ver grandes influencias de artistas del arte moderno europeo, incluyendo Picasso o Chagall. Pero también muchas cosas de su propia tierra. Su obra ha causado gran impacto", expuso Castillo.

La propuesta de dos ferias

Con una oferta variada para los amantes y coleccionistas de arte y la propuesta de mostrar las obras de arte más relevantes del siglo XX y XXI, en la edición 2023 de Art Miami participan más de 170 galerías internacionales que representan el trabajo de más de 900 artistas, lo que consolida la presencia de esta feria como líder en el mercado global del arte contemporáneo y moderno, además de ser una plataforma para artistas establecidos y emergentes.

Las galerías provienen de Londres, Tokio, París, Milán, Berlín, Seúl, Tel Aviv, Venecia o Hong Kong, así como las ciudades estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston o San Francisco.

En un mismo espacio cohabitan dos ferias. De un lado está Art Miami y a unos pasos se llega a Context Art Miami, una feria que apuesta por los artistas emergentes desde su primera edición hace 11 años.

Julián Navarro, director de Context Art Miami y Art Wynwood, habló sobre la oferta de esta feria hermana de Art Miami.

“Aquí hay mucha variedad en el sentido contemporáneo. Es muy interesante cómo puedes acá encontrar cuáles van a ser los nuevos maestros del futuro. Y luego de aquí puedes encontrar en Art Miami los grandes maestros latinoamericanos, americanos, europeos y ver cómo estos dos mercados coexisten en una sola feria. Hay artistas muy interesantes acá, latinoamericanos, americanos. Tenemos a David Hierro, que es un artista fotógrafo muy, muy establecido. Tiffany Trend es un artista de performance que ha trabajado por los últimos 20 años, incluso uno de sus performances va a ser realizado mañana. También hay artistas de Latinoamérica, Europa, Asia. Es muy interesante venir acá y mucha gente me dice que no conocía a un artista y lo compran por primera vez. Y eso, eso siempre me llena de orgullo”, dijo Navarro.

“Estamos muy contentos de volver al formato original de la feria, al formato desde el 2019, antes de la pandemia, con muchas galerías internacionales, un nivel, una calidad espectacular. Puedes encontrar obras frescas, obras emergentes, artistas establecidos. Y lo que más me interesa de todo es que durante este último año estuvimos viajando por todas partes del mundo buscando ese nuevo talento, esas nuevas galerías que estaban haciendo propuestas interesantes, propuestas nuevas y lo hemos visto”, agregó.

Navarro también explicó qué marca la diferencia entre ambas ferias y que Context Art Miami surgió para suplir una necesidad del espectador, además con el propósito de encontrar nuevos talentos de las artes plásticas.

“Es muy interesante porque Art Miami es la feria original de la ciudad de Miami. Tiene 33 años y desde hace unos años la gente empezó a decir que quería ver cosas frescas, cosas interesantes, cosas en un contexto contemporáneo. Entonces la palabra es el contexto, Context Miami, y era buscar todos esos artistas que fueran emergentes de representación directa con las galerías, artistas vivos y así poder diferenciar las dos ferias”, detalló.