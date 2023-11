Fredy Villamil: “Me inspiro hasta del aire”

Unas 43 obras de Villamil luego viajaron hasta Alemania como parte de la exposición que tituló Tribute to Claude Monet (Tributo a Claude Monet), que se puede visitar en la galería de arte DCS Contemporary, en la ciudad de Karlsruhe, ubicada a unas tres horas de Munich y un poco más alejada de Berlín.

La exhibición llega acompañada del libro ilustrado Reimagined Water Lilies, que recopila los momentos del artista en Giverny, Francia, con imágenes de las obras que creó desde el Viejo Continente.

Conocer la casa de Monet era algo que el pintor se había propuesto y lo logró. Sobre esa experiencia tan mágica, Fredy Villamil conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS. El artista también habló de su proceso creativo, la inspiración detrás de su obra y los proyectos que se avecinan en el marco de la Semana del Arte de Miami.

Embed View this post on Instagram A post shared by Fredy Villamil (@villamilart)

-¿Cómo fue la experiencia de conocer y pintar en la casa de Monet?

La casa y los jardines de Monet en Giverny son reconocidos por su belleza e influencia en algunas de las obras más famosas del maestro. Estar en el mismo lugar donde Monet creó su icónica serie de pinturas de nenúfares me hizo sentir una conexión más profunda con su trabajo y su proceso creativo.

Además, tener la oportunidad de pintar en el mismo entorno, proporcionar una perspectiva a través de mi paleta, un homenaje y un mayor entendimiento de cómo Monet pudo haber visto y experimentado el paisaje, fue una experiencia tremendamente enriquecedora.

La casa de Monet es un lugar cargado de historia del arte. Me siento agradecido por la oportunidad de seguir por unos minutos los pasos de uno de los más grandes impresionistas de la historia.

-¿Qué es lo que más impresiona de la casa de Monet?

Lo que más impresiona de la casa de Monet, situada en Giverny, Francia, es, sin dudas, su impresionante jardín, que está dividido en dos partes: un jardín de flores llamado Clos Normand, frente a la casa y un jardín de agua inspirado en los jardines japoneses, situado al otro lado de la carretera.

El jardín de agua, con su famoso estanque de nenúfares, su puente japonés y sus exuberantes plantas, fue la inspiración de algunas de las obras más conocidas de Monet. La forma en que la luz y los colores se reflejan en el estanque es verdaderamente impresionante.

La casa también es notable, especialmente, por su colorido comedor amarillo y su cocina azul, que aún conservan el estilo de la época en que Monet vivía allí. Además, la casa está llena de fotos del artista, así como de su colección personal de estampados japoneses.

Todo en la casa y el jardín de Monet parece estar diseñado para capturar y reflejar la belleza de la naturaleza, lo que lo convierte en un lugar verdaderamente impresionante para visitar.

Embed View this post on Instagram A post shared by Fredy Villamil (@villamilart)

-Sobre esta muestra tributo a Monet que expones en Alemania, ¿cuáles piezas destacas y por qué?

Me complace presentar una colección de aproximadamente 43 obras, la mayoría de las cuales fueron pintadas en Giverny, Francia, hogar del ilustre Claude Monet. Me enfrento a un interesante dilema al tratar de destacar una pieza sobre las demás. Cada obra es el resultado de un profundo despliegue de emociones, de reflexiones minuciosas en el momento de su creación. Y de un intenso amor y dedicación al arte. Por lo tanto, cada una de ellas posee su propio valor y encanto único, O sea, no podría destacar una porque el resto entraría en celos.

-¿Cuál dirías que es la inspiración detrás de esas piezas?

Se trata de rendir homenaje al maestro del impresionismo, Claude Monet.

-¿Cómo describes tu proceso creativo y cómo nutres esa creatividad?

Describir mi proceso creativo es como describir un viaje personal y único. Usualmente, todo comienza con la inspiración, una chispa que puede surgir de cualquier parte: la naturaleza, las personas, mis propios pensamientos y emociones, mis experiencias.

Luego, me sumerjo en un proceso de experimentación, jugando con diferentes técnicas, materiales y estilos para dar forma a esa idea inicial. Este es un proceso de constante prueba y error, donde la intuición y el pensamiento crítico se entrelazan.

Embed View this post on Instagram A post shared by Fredy Villamil (@villamilart)

Finalmente, llega el momento de la creación de la obra de arte final, que es la culminación de todo este viaje creativo. Sin embargo, el proceso creativo no concluye una vez que la obra está terminada. Continuamente reflexiono sobre mi trabajo, buscando formas de mejorar y desarrollar aún más mis ideas.

Para nutrir mi creatividad, trato de mantener una mente abierta y curiosa. Esto puede implicar explorar nuevas experiencias, leer libros, visitar galerías de arte, museos, aprender nuevas habilidades, o simplemente observar y reflexionar sobre el mundo que me rodea. También es crucial para mí tener tiempo y espacio para trabajar en mis ideas, así como cuidar mi bienestar mental y físico. Creo firmemente que la creatividad no puede ser forzada, sino que se nutre con paciencia, dedicación y amor por el arte.

-¿Qué emociones quisieras trasmitir al espectador que aprecie una de tus obras?

Deseo transmitir la esencia de la vida, el canto a la existencia, la alegría de estar vivo; teniendo siempre claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Reflexiono y destacó siempre los pequeños momentos que muchos olvidan apreciar, como el sonido de las copas al brindar.

Mi mayor anhelo es robar un suspiro cuando estén frente a una de mis obras.

-¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar y consolidar un sello único como artista de la plástica?

Experimentar con diferentes materiales y técnicas, aprendiendo constantemente y buscando inspiración en diversas fuentes. Con el tiempo, pueden comenzar a notar patrones o temas recurrentes en tu trabajo que reflejan tus intereses, preocupaciones o experiencias personales.

Este proceso de autodescubrimiento puede ayudar a desarrollar un sello o estilo único. Este sello podría manifestarse en el uso de ciertos colores, formas, técnicas, temas o materiales. Una vez que un artista ha encontrado su sello, a menudo se esfuerza por perfeccionarlo y profundizar en él, lo que puede ayudar a consolidar su identidad artística. El proceso puede ser desafiante, ya que implica mucha experimentación, fracasos y éxitos.

-¿Cuáles artistas te han inspirado?

Soy una persona que se inspira hasta del aire, alguien que ve belleza, posibilidad y significado en los elementos más simples y cotidianos de la vida. Soy alguien que puede observar un árbol, una nube, o incluso un soplo de viento, y encontrar en ello una fuente de inspiración para mi trabajo.

Embed View this post on Instagram A post shared by Fredy Villamil (@villamilart)

Soy curioso, siempre listo para captar nuevas ideas y conexiones. No me limito a las fuentes de inspiración convencionales o evidentes, sino que estoy constantemente buscando nuevas perspectivas y enfoques.

El aire, por ejemplo, me puede inspirar de varias maneras. Puede hacerme pensar en conceptos abstractos como la libertad, el movimiento, o la interconexión de todas las cosas. O puede llevarme a cuestionar y explorar la ciencia detrás del aire y la atmósfera. O simplemente puede darme una sensación de paz y serenidad que alimente mi proceso creativo.

En resumen, soy una persona que se inspira hasta del aire, alguien que vive plenamente en el mundo, abrazando cada momento y cada detalle como una oportunidad para aprender, crecer y crear. Nací para ser la herramienta que transporta y plasma los colores.

-Próximas exposiciones en Miami

Próximamente, tengo varios proyectos en Miami ya que se acerca la temporada más fuerte, Art Basel. Tendré varias obras de gran formato en Art Miami, bajo la representación de Aldo Castillo Gallery. Para culminar el evento, se anunciará una exposición personal que realizaré en la 5ta Avenida de Naples, en esa misma galería.