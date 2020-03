Eric Clapton organiza un concierto contra el cáncer

Todo lo recaudado por semejante elenco se destinará para la construcción de un nuevo centro de investigación y tratamiento del cáncer llamado The Oak Cancer Centre ubicado en Sutton, municipio al sur de Londres. Se espera que empiece a funcionar en 2022.

Los artistas interpretaron cada uno un par de sus canciones, con Clapton haciendo 'Key to the Highway', 'Stormy Monday' y 'Cross Road Blues'. Uno de los momentos estelares fue cuando Clapton compartió escenario con Van Morrison para hacer 'Three Chords and the Truth'.