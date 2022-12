Eric del Castillo niega tener pérdida de memoria

"Venía yo distraído y luego a veces no veo muy bien, yo pensé que era una sobrina o algo así porque la vi muy efusiva, mi misma mujer se sorprendió. Pero ya me dijeron que estoy enfermo, no se vale, qué ganas", declaró Eric del Castillo a Televisa Espectáculos, quien hizo referencia a una noticia publicada sobre el tema. "La nota, son ridículos, pues quedan en ridículo...", añadió.

Asimismo, el actor de producciones como Perro callejero y La mentira aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

"Por ahí me andan matando a cada rato, andan diciendo que estoy enfermo. Aquí no puedo bailar, pero yo les bailo con La Sonora Santanera, hago ejercicios, estoy bien, bendito sea Dios", dijo, mientras fue abordado en las grabaciones del nuevo proyecto actoral en el que trabaja: Mi secreto ere tú.

"Pero a esas personas que me están deseando todas estas enfermedades y muerte -no le deseo la muerte a nadie-, pero que recuerden que todo se revierte en la vida, todo el mal se revierte", acotó Eric del Castillo, al enfatizar que ama profundamente su profesión. "Amo profundamente mi profesión, soy feliz de sacerdote, de pistolero, de bueno, de malo, la disfruto".

