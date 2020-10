Érika de la Vega: "Comunista y chavista ni fui, ni seré"

Érika de la Vega dice estar preocupada por las acciones de Trump: "su incapacidad de respetar las reglas en un debate, su grupo armado puesto en stand by en espera de los resultados de unas elecciones que desde ya no pretenden reconocer, su intención de ir por un tercer período, sus ataques al sistema de votación, entre otras cosas", ya que sostiene que todo eso "le suena conocido" en alusión a lo que fue en su momento el comportamiento del fallecido Hugo Chávez frente a la presidencia de su país natal.

"Todos hemos cambiado, quienes están dentro y quienes estamos fuera del país. No dejemos que nos gane la amnesia. Alguna vez fuimos capaces de convivir sin maltratarnos, sin ofendernos y mucho menos amenazarnos con agredirnos físicamente por pensar distinto. No creo en salvadores ni en héroes, los políticos son de carne y hueso, se equivocan igual que nosotros, no tienen súperpoderes. No soy fan de ninguno, pero sí de la libertad y de la democracia. Y lucharé por tenerla y ejercerla, sea quien sea el presidente, sea quien sea el que mande, esté donde quiera que esté", agregó la locutora.

Érika de la Vega lamentó que sus opiniones hayan generado en algunos más dolor "del que ya todos traemos desde tan lejos. Nunca ha sido mi intención herir a nadie. Ya hemos perdido suficiente, como para seguir perdiendo relaciones y valores tan importantes como la amistad y el respeto hacia el otro (...) Dentro de nuestras diferencias, queremos el mismo resultado".

Por otra parte, la conductora del espacio "En defensa propia", cuyas ediciones publica en su canal de YouTube, le recordó a quienes lo olvidan su pasado político en Venezuela, todo lo que tuvo que aguantar por sus opiniones durante el régimen de Hugo Chávez y hasta su relación sentimental con el opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

"En 1999, Luis Chataing y yo le dábamos palo al “gobierno” de Chávez en la televisión en un programa a las once y media de la noche llamado “Ni Tan Tarde”. Esa posición nos costó nuestros trabajos. Nos botaron, nos cerraron puertas, nos señalaron, nos persiguieron y nos amenazaron. Varios nos recomendaban que bajáramos un poco el tono, que tratáramos de llevar el humor hacia otro lado. Seguimos. No había otra opción. Desde la radio hasta El Helicoide denuncié los abusos de poder. Nunca dudé en alzar mi voz contra Hugo Chávez. NUNCA", subrayó Érika de la Vega.

La presentadora enfatizó que antes de dejar Venezuela: "Salí escupida del país, pero antes acompañé a mi ex a inscribirse en el CNE como candidato contra Hugo Chávez en las elecciones del año 2012. A los meses me fui, buscando libertad".

Por otra parte, Érika de la Vega reveló que en 2016 regresó a su país natal para presentar su stand-up comedy show y que las autoridades le anularon el pasaporte entrando al país. "Me mandaron a decir que no hiciera ningún escándalo, porque sino me quedaba sin pasaporte. Fueron cinco días de presentaciones en diferentes ciudades, donde viví entre la emoción del reencuentro con el público y la angustia de pensar en mi hijo y no poder salir del país. Me dieron mi pasaporte, al parecer por buena conducta, me fui y no paré de llorar en el avión (...) No le debo nada a la revolución bolivariana. Ni siquiera el cupo de CADIVI. Chavista ni fui, ni soy, ni seré".

Finalmente, la animadora también aprovechó la oportunidad para hablar de su ascendencia y de todo lo que sufrió bajo el régimen de Fidel Castro.

"Vengo de una familia cubana. Y todos huyeron de Cuba en momentos distintos. Unos salieron en barco a principios de la revolución, con apenas una muda de ropa. Otros salieron en el tristemente histórico Mariel, después de años sin poder mudar de ropa. Y otros salieron en balsa con la fe puesta en llegar a tierra firme (...) Todos huyeron de Fidel Castro y dejaron todo para ser libres. Después de tantos años, muchos aún mantienen la esperanza de volver algún día. NO SOY NI SERÉ COMUNISTA. Ni en esta ni en las próximas vidas", sentenció Érika de la Vega.