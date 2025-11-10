lunes 10  de  noviembre 2025
LETRAS

Escritor David Szalay gana el Booker Prize 2025

La sexta novela de Szalay, Flesh, cuenta la vida de un húngaro desde su adolescencia perturbada en su país natal hasta su retorno en edad avanzada

El autor húngaro-británico David Szalay posa con su libro Flesh durante la sesión fotográfica de los finalistas del Premio Booker 2025 en Londres, el 9 de noviembre de 2025, víspera del anuncio del galardón que reconoce obras de ficción en inglés.

El autor húngaro-británico David Szalay posa con su libro "Flesh" durante la sesión fotográfica de los finalistas del Premio Booker 2025 en Londres, el 9 de noviembre de 2025, víspera del anuncio del galardón que reconoce obras de ficción en inglés.

AFP/Chris Ratcliffe

LONDRES.- El escritor británico-húngaro David Szalay ganó el lunes el Booker Prize, el prestigioso galardón literario británico que premia las obras de ficción en inglés, por su sexta novela Flesh.

Szalay, de 52 años, venció a los favoritos, la novelista india Kiran Desai, quien ganó el premio en 2006, y el británico Andrew Miller, y se quedó con el premio dotado en 50.000 libras (65.000 dólares) anunciado en una ceremonia en Londres.

Szalay había sido previamente finalista del Booker Prize en 2016 por su obra All That Man Is.

Su sexta novela, Flesh, que se desarrolla especialmente en Londres, adonde Szalay emigró, cuenta la vida de un húngaro, István, desde su adolescencia perturbada en su país natal hasta su retorno en edad avanzada.

Su autor había declarado que deseaba abordar: "la vida como experiencia física, sobre lo que significa ser un cuerpo viviente en el mundo".

El premio

Otorgado desde 1969, el Booker Prize ha premiado a escritores como Salman Rushdie, Margaret Atwood o Arundhati Roy.

El año pasado lo ganó la británica Samantha Harvey por su breve novela Orbital, sobre seis astronautas que contemplan la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.

Además de Desai y Miller, entre los finalistas de este galardón 2025 se encuentran los estadounidenses Susan Choi y Katie Kitamura y el británico-estadounidense Ben Markovits.

Los seis se reunirán el martes con la reina Camilla, involucrada en la promoción de la lectura con su fundación, que los acogerá durante una recepción en presencia de los miembros del jurado.

El panel de jueces incluyó al presidente y ganador anterior Roddy Doyle y a la actriz de Sex and the City Sarah Jessica Parker.

FUENTE: AFP

Temas
