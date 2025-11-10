Ángela Aguilar revela cuándo será la boda religiosa con Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Ángela Aguilar y Christian Nodal están listos para dar el 'sí, quiero' ante Dios. La cantante confirmó, durante una presentación en Texas de su gira Libre Corazón Tour, que se encuentran afinando los preparativos para la ceremonia eclesiástica de su matrimonio.

El hecho ocurrió previo a iniciar el concierto, momento en el que la hija de Pepe Aguilar decidió compartir con algunos de sus seguidores.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, dijo la intérprete a los presentes, quienes quedaron sorprendidos al escuchar que en efecto la joven pareja se prepara para recibir la bendición de Dios.

En ese momento, uno de los seguidores le preguntó si podía ser el padrino de la unión, a lo que Aguilar respondió: “A ver si te deja mi marido más bien”.

La noticia confirma que, pese a los constantes rumores que surgen sobre la controversial relación, ambos continúan muy enamorados y no temen dar pasos importantes en pro del crecimiento de su familia.

Romance

En una entrevista que Nodal ofreció a Adela Micha, el cantante de Botella tras botella reveló que el 29 de mayo de 2024, pocos días después de confirmar su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, se casó con Ángela en una boda espiritual en Roma.

No obstante, esta ceremonia se mantuvo en secreto, y fue el 24 de julio de 2024 cuando los jóvenes unieron sus vidas en matrimonio civil, durante una ceremonia privada en una lujosa hacienda de Morelos, México.

En dicha entrevista, Nodal habló abiertamente de sus sentimientos por Ángela Aguilar, destacando que se reencontró con una mujer más madura y segura de sí misma: “Me encontré una Ángela más madura. Es el amor de mi vida".