lunes 10  de  noviembre 2025
OBRAS DE ARTE

"Esencia Selga": una exposición que trasciende lo visual en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami

Desde el 7 de noviembre de 2025 y hasta el 28 de enero de 2026, los visitantes podrán disfrutar de esta exhibición, que combina diseño, figuración y temas religiosos para ofrecer una experiencia artística que trasciende lo visual.

Imagen del cartel principal que anuncia la muestra del artista Jesús Selga.

Imagen del cartel principal que anuncia la muestra del artista Jesús Selga.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Selga dialoga con quienes recorren la exposición, acercando su proceso creativo al público.

Selga dialoga con quienes recorren la exposición, acercando su proceso creativo al público.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los presentes capturan recuerdos junto a Jesús Selga en la exposición.

Los presentes capturan recuerdos junto a Jesús Selga en la exposición.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El público se detiene frente a las piezas de Jesús Selga durante la muestra en el Museo de la Diáspora Cubana.

El público se detiene frente a las piezas de Jesús Selga durante la muestra en el Museo de la Diáspora Cubana.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Quienes recorren la muestra observan cada detalle de las composiciones en la galería.

Quienes recorren la muestra observan cada detalle de las composiciones en la galería.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Visitantes recorren la exhibición “Esencia Selga” y exploran la riqueza de su obra.

Visitantes recorren la exhibición “Esencia Selga” y exploran la riqueza de su obra.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El artista, uno de los dos curadores y otros invitados destacados dan la bienvenida a los asistentes previo a la inauguración oficial de la muestra.

El artista, uno de los dos curadores y otros invitados destacados dan la bienvenida a los asistentes previo a la inauguración oficial de la muestra.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Asistentes disfrutan de la exhibición durante el cóctel de bienvenida previo a la inauguración oficial.

Asistentes disfrutan de la exhibición durante el cóctel de bienvenida previo a la inauguración oficial.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – La muestra titulada “Esencia Selga”, del pintor cubanoamericano Jesús Selga, abrió sus puertas el 7 de noviembre y se extenderá en el Museo de la Diáspora Cubana, ubicado en 1200 Coral Way, Miami, FL 33145, hasta el 28 de enero de 2026.

El artista plástico radicado en Nueva York invita a ir más allá de la experiencia visual, revelando ideas ocultas a través de la composición presente en cada una de sus piezas. “Soy muy de trabajar la composición e incorporarla a la parte plástica. Uso mucho los rompecabezas, cosas que se unen y se repiten. En esta ocasión propongo temas variados: algunos son religiosos, otros diversos y siempre figurativos”, explicó Selga en entrevista con Diario Las Américas durante la apertura de la exposición.

Lee además
Momento de reconocimientos durante la gala. 
MODA

La cultura peruana vive una noche de gloria con la Gala Perú USA 2025, en la galería Nader, de Miami
La ilustradora Rayma Suprani posa junto a sus obras en la Doral International Art Fair. 
ARTES VISUALES

Doral vive su feria internacional de arte con propósito y diversidad

Durante este evento, Diego Suarez, miembro de la directiva de la Fundación Inspira América y del Board de directores del museo, destacó: “Es un honor tener a este gran pintor cubano aquí, de las nuevas generaciones, porque un pintor que tiene setenta y tantos años sigue siendo parte de las nuevas generaciones.” Además, reconoció el trabajo de Gustavo Valdés y Jesús Rosado, curadores de la exposición, así como de Zoé Valdés, cuya iniciativa fue clave para concretar el proyecto.

Por su parte, Zoé Valdés expresó: “Me siento muy realizada, como si la exposición fuera mía. Conozco al artista desde hace muchos años por mi hermano Gustavo Valdés. El museo ha tenido un gusto enorme en aceptar esta muestra que llevamos años planeando. Su obra refleja a Cuba en todas sus etapas, en todo su mestizaje, sus creencias y su belleza, así como el dolor de la isla, presente en cada cuadro.”

Selga comenzó su carrera artística en Cuba a los 18 años y ha mantenido una trayectoria activa durante más de cinco décadas. Las obras incluidas en esta exposición abarcan desde 1983, poco después de su llegada a Estados Unidos durante el éxodo masivo del Mariel, hasta piezas recientes creadas en 2025.

Según Gustavo Valdés, curador de la exposición, lo que une todas las obras es la experiencia del exilio cubano: “Las piezas reflejan la partida de Cuba y la llegada a Estados Unidos, así como todo lo que acompaña esa experiencia: la literatura producida por los cubanos en el exilio, las crisis de los balseros, la religiosidad, el afrocubanismo y el sincretismo, siempre visto desde una perspectiva muy personal.”

La exposición, que ofrece un recorrido profundo por la obra de uno de los artistas cubanos más destacados de las últimas décadas, está abierta al público en el Museo de la Diáspora Cubana con los siguientes horarios:

  • Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

  • Domingo: 12:00 p.m. – 4:00 p.m.

Temas
Te puede interesar

El Festival del Ron de Miami cierra con éxito su 16 edición en Coral Gables

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción