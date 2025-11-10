"Esencia Selga": una exposición que trasciende lo visual en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami

El artista, uno de los dos curadores y otros invitados destacados dan la bienvenida a los asistentes previo a la inauguración oficial de la muestra.

El público se detiene frente a las piezas de Jesús Selga durante la muestra en el Museo de la Diáspora Cubana.

MIAMI . – La muestra titulada “Esencia Selga” , del pintor cubanoamericano Jesús Selga , abrió sus puertas el 7 de noviembre y se extenderá en el Museo de la Diáspora Cubana , ubicado en 1200 Coral Way, Miami, FL 33145 , hasta el 28 de enero de 2026.

El artista plástico radicado en Nueva York invita a ir más allá de la experiencia visual, revelando ideas ocultas a través de la composición presente en cada una de sus piezas. “Soy muy de trabajar la composición e incorporarla a la parte plástica. Uso mucho los rompecabezas, cosas que se unen y se repiten. En esta ocasión propongo temas variados: algunos son religiosos, otros diversos y siempre figurativos”, explicó Selga en entrevista con Diario Las Américas durante la apertura de la exposición.

Durante este evento, Diego Suarez, miembro de la directiva de la Fundación Inspira América y del Board de directores del museo, destacó: “Es un honor tener a este gran pintor cubano aquí, de las nuevas generaciones, porque un pintor que tiene setenta y tantos años sigue siendo parte de las nuevas generaciones.” Además, reconoció el trabajo de Gustavo Valdés y Jesús Rosado, curadores de la exposición, así como de Zoé Valdés, cuya iniciativa fue clave para concretar el proyecto.

Por su parte, Zoé Valdés expresó: “Me siento muy realizada, como si la exposición fuera mía. Conozco al artista desde hace muchos años por mi hermano Gustavo Valdés. El museo ha tenido un gusto enorme en aceptar esta muestra que llevamos años planeando. Su obra refleja a Cuba en todas sus etapas, en todo su mestizaje, sus creencias y su belleza, así como el dolor de la isla, presente en cada cuadro.”

Selga comenzó su carrera artística en Cuba a los 18 años y ha mantenido una trayectoria activa durante más de cinco décadas. Las obras incluidas en esta exposición abarcan desde 1983, poco después de su llegada a Estados Unidos durante el éxodo masivo del Mariel, hasta piezas recientes creadas en 2025.

Según Gustavo Valdés, curador de la exposición, lo que une todas las obras es la experiencia del exilio cubano: “Las piezas reflejan la partida de Cuba y la llegada a Estados Unidos, así como todo lo que acompaña esa experiencia: la literatura producida por los cubanos en el exilio, las crisis de los balseros, la religiosidad, el afrocubanismo y el sincretismo, siempre visto desde una perspectiva muy personal.”

La exposición, que ofrece un recorrido profundo por la obra de uno de los artistas cubanos más destacados de las últimas décadas, está abierta al público en el Museo de la Diáspora Cubana con los siguientes horarios: