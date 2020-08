Escritor retira postulación a premio asociado al régimen de Maduro

"Señores de @Celarg: Retiro mi novela Vivir Abajo de la participación en el Premio Rómulo Gallegos. Gracias por haberla recibido y considerado", escribió Faverón en su cuenta de Twitter.

Asimismo, en su perfil de Facebook se puede leer con mayor detalle los motivos que llevó al escritor peruano a retractar su participación para el Premio Rómulo Gallegos, el cual fue promulgado -mediante un decreto- por el entonces presidente de Venezuela Raúl Leoni el seis de agosto de 1964.

"He decidido retirar mi novela Vivir Abajo de la postulación al Premio Rómulo Gallegos. Acepté participar movido por el recuerdo romántico de mis héroes literarios que recibieron ese galardón en el pasado, como Roberto Bolaño, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, pero las circunstancias son muy distintas hoy. No tengo ningún juicio que emitir sobre los escritores que continúen postulando al premio; creo que la suya es una aspiración legítima. En mi caso personal, sin embargo, puesto en esa situación hipotética, no me veo recibiendo un premio del gobierno de Nicolás Maduro, que tantas sombras ha echado sobre una nación que no se merece ninguna: ni las que llegaron con el chavismo ni las muchas anteriores. Espero, claro está, que en el futuro vengan mejores tiempos para Venezuela y que la literatura hispanoamericana vuelva a encontrar en el Rómulo Gallegos el espacio de celebración, descubrimiento y reconocimiento que tuvo en él durante décadas", detalló Faverón en la red social.

La Fundación Celarg, quien actualmente es la encargada de otorgar el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, forma parte de la Misión Cultura Venezuela, la cual es administrada por el régimen de Nicolás Maduro.

