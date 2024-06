Espacios para celebrar la creatividad: De esto se trata lo nuevo de Epcot

Asombrarse por los sabores de un plato típico de algún lugar remoto como Marruecos, o encontrar un museo vikingo con piezas auténticas son ejemplos fascinantes de las muchas experiencias que han definido desde siempre el carácter de este parque, pero sus actualizaciones han ido otorgándole una nueva dimensión que se concretó con las nuevas atracciones Remy's Ratatouille Adventure, Journey of Water, inspirada por Moana; y Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, que para mí es la más impresionante de Orlando, hasta ahora.