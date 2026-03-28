sábado 28  de  marzo 2026
TELEVISIÓN

Especial de aniversario de "Hannah Montana" alcanza 6,3 millones de visualizaciones

En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de Hannah Montana de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026.&nbsp;

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de "Hannah Montana" de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026. 

AFP/Valerie Macon

LOS ÁNGELES.- El documental especial por el 20 aniversario de Hannah Montana sumó 6,3 millones de reproducciones tras su estreno el pasado martes en la plataforma Disney+, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del catálogo del coloso del entretenimiento.

"La celebración del aniversario también provocó un aumento de casi el 1.000 % en las visualizaciones del catálogo de Hannah Montana la semana pasada", informó la compañía en un comunicado.

Lee además
Marianela Ancheta, primera Miss Universe Cuba en 57 años, junto a Prince Julio César.
NUEVA EDICIÓN

Miss Universe Cuba 2026 abre audiciones en Miami y llama a una nueva generación de candidatas
El papa León XIV, junto con el príncipe Alberto II de Mónaco, su esposa la princesa Charlene y sus hijos Gabriella y Jacques, saludan a los fieles desde el balcón del Palacio del Príncipe, en Mónaco, el 28 de marzo de 2026. El papa León XIV se encuentra de viaje apostólico en Mónaco.
REALEZA

Familia Grimaldi asiste a encuentro con papa León XIV en Catedral de Mónaco

Debido a la longevidad de la serie, "los seguidores han visto más de 500 millones de horas en Disney+ en todo el mundo hasta la fecha", agregó The Walt Disney Company.

Éxito multimedia

El vigésimo aniversario de una de las series más populares de la franquicia, y que forma parte de la cultura pop actual, ha calado hondo a través de contenidos y productos de consumo, como una bebida promocional de Starbucks o la puesta en alquiler de la casa donde se filmó la serie a través de Airbnb.

Aunque en la producción original de Disney Channel solo se utilizó la fachada de esta propiedad en Malibú, California, para las tomas exteriores, Airbnb ha transformado el interior para que los huéspedes se sientan dentro del set de rodaje, con detalles como el futurista armario de Hannah Montana, paredes decoradas con discos de oro, guitarras y fotografías de la serie o las puertas con la inscripción "HM".

"Las colaboraciones fueron de otro nivel y dieron lugar a que más de 250 marcas (y siguen sumando) se unieran a la diversión de forma orgánica", indicó Disney.

En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de una serie que marcó a una generación.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Andrea Bocelli ofrece concierto gratuito en Ciudad de México

Met de Nueva York presenta la mayor exhibición de Rafael en EEUU

Fredericksburg: donde una emergente oferta gastronómica y vinícola crece

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa mientras habla con la prensa tras una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 con países socios antes de su partida en el aeropuerto de Bourget en Le Bourget, cerca de París, el 27 de marzo de 2026.
Política

Marco Rubio: "Ahora" puede ser el momento para un cambio de sistema político en Cuba

El presidente Donald Trump habla durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futuro (FII) en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026.
¿Se rompe la alianza?

Trump dice en Miami que Arabia Saudí y aliados de Medio Oriente "hacen más" que la OTAN contra Irán

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
Conflicto bélico

EEUU e Israel atacan plantas nucleares en Irán, régimen amenaza con atacar hoteles de la región

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MANDATO HISTóRICO

¿Es el fin del régimen iraní un cambio geopolítico para EEUU y el mundo?

Te puede interesar

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.
Conflicto bélico

EEUU despliega buque de ataque anfibio con 3.500 marines en medio de la guerra contra Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.
GOLF

Arrestan a Tiger Woods por conducir bajo efectos de sustancias tras accidente en Florida

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 
Política

"Cuba es la siguiente", afirma Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MANDATO HISTóRICO

¿Es el fin del régimen iraní un cambio geopolítico para EEUU y el mundo?

Departamento del Tesoro de EEUU.
MEDIDAS

EEUU flexibiliza sanciones para impulsar inversión en minería venezolana