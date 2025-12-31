Espectáculo de drones inspirado en "Stranger Things" ilumina Las Vegas

Ésta será la segunda ocasión en la que Millie Bobby Brown trabaja como productora en una película

MIAMI.- Para celebrar la quinta y última temporada de Stranger Things , Las Vegas , un épico espectáculo de drones de Stranger Things iluminó el cielo de Las Vegas el domingo 28 de diciembre, dando vida a momentos icónicos de la serie.

Este show con 5000 drones marcó el espectáculo de drones más grande realizado hasta la fecha en Estados Unidos, en el que cientos de fans se congregaron en el Strip de Las Vegas para presenciar la aparición de Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower.

PLATAFORMAS "Stranger Things" se convierte en la serie más vista de Netflix

“Antes del final, tenemos una última sorpresa para ustedes. Les pedimos que dirijan la mirada al cielo”, dijo Campbell Bower a la multitud que lo aclamaba.

En lo alto, luces parpadeantes rindieron homenaje a personajes, objetos y escenas clave de la exitosa serie, incluyendo imágenes de la camioneta WSQK, la pandilla andando en bicicleta por Hawkins y la victoria de Will sobre los Demogorgons.

Embed

Bautizado Una última aventura: Las Vegas, este evento inspirado en Hawkins marcó la última entrega de las celebraciones mundiales con motivo de la temporada final de Stranger Things.

Desde instalaciones interactivas en Madrid, España, hasta una exposición inmersiva del Laboratorio Nacional de Hawkins en Sídney, Australia, cada evento rindió homenaje a la exitosa serie de Netflix.

La quinta temporada ya está disponible en la plataforma de streaming, a excepción del último capítulo, el cual los espectadores podrán disfrutar la noche del 31 de diciembre, antes de que se celebre el Año Nuevo.