Esposa de David Jason Frank habla sobre su muerte

“Si bien Jason era un nombre muy conocido para algunos, vivíamos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otra persona. Me ha conmocionado y entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento fantástico. Desde la muerte de Jason, me han acosado en línea y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo”, comentó.

Aseguró que tenían algunos problemas y se encontraban resolviéndolos, y manifestó que nunca percibió que Frank había considerado suicidarse.

“Su muerte me sorprende tanto como a cualquier otra persona. La verdad es que no tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar las cosas así. Sí, había tenido problemas de salud mental y depresión antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche”, señaló.

Tammie aclaró que previo al suceso, ambos habían salido a bailar y se quedaron en el bar hasta que este cerró. Luego, confirmó que habían reservado habitaciones separadas porque David tenía problemas de ronquidos. No obstante, Tammie señaló que sí subieron a la habitación del Power Ranger.

"Cuando regresamos al hotel, Jason y yo estábamos teniendo una conversación sincera y emotiva en su habitación. Para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo", comentó y dijo que al volver y tocar la puerta no tuvo respuesta.

"Estaba destinado a ser una escapada divertida de fin de semana y, en cambio, perdí al amor de mi vida", dijo Tammie. "Jason era un buen hombre, pero no carecía de demonios. Era humano, como el resto de nosotros".

