Esposo de Maite Perroni desmiente que la actriz esté embarazada

"No es cierto, no estamos embarazados, en cuanto sea así pues se los contamos, pero por ahora no", comentó al programa mexicano Ventaneando.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

"Que sea lo que Dios quiera"

Sin embargo, el productor no descarta el deseo de ver crecer su familia. "Nos gustaría que Lía crezca por supuesto acompañada, crecer la familia. Estamos felices con ella, por supuesto que sí, pero estamos también dejando que Dios y que la vida haga lo suyo".

Con estas palabras Andrés Tovar destacó que por los momentos no está en planes la búsqueda de un nuevo miembro de la familia.

"No estamos en ningún tipo de procedimiento, ni mucho menos, simplemente tenemos nuestra vida y ojalá sea así, que sea lo que Dios quiera".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

Maite Perroni y Andrés Tovar se convirtieron en padres el 16 de mayo de 2023, cuando le dieron la bienvenida al mundo a su primogénita Lía.

La pareja se casó en octubre de 2022, y tras anunciar la gira Soy Rebelde Tour, Perroni sorprendió a sus seguidores con su embarazo.