Exmanager de RBD se pronuncia ante presunto fraude de gira

"La investigación contable realizada por Citrin Cooperan del 6 de marzo, confirmó, validó y verificó el 93.5% de todos los fondos administrados por T6H. El porcentaje pendiente a verificar suma una cantidad de US $563,491.00. El reporte también clarifica, que los gastos aún no verificados, en ningún momento sugieren alguna irregularidad o uso ilícito del dinero", detalló la compañía de Rosas, T6H Entertainment, Inc, en un comunicado difundido en People en Español.