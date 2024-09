Estas son las novedades que ofrece la magia del otoño en Orlando

En el Magic Kingdom, ya comenzó Mickey’s Not So Scary Halloween Party con muchas novedades.

De las cosas más bonitas y emocionantes de visitar Florida Central en esta época es que el buen clima permite estar al aire libre mucho tiempo. Los vestigios del verano ofrecen buenas temperaturas y el color del otoño empieza a aparecer tímidamente. Este es el escenario ideal para disfrutar de las novedades que ofrece Magic Kingdom con su Mickey’s Not So Scary Halloween Party, que tendrá lugar hasta el 31 de octubre en fechas seleccionadas.

La decoración del parque es lo primero que se hace notar: naranjas, rojos y amarillos brindan una atmósfera completamente distinta, cada año, en esta época, y si bien no es la primera vez que se realiza la fiesta -ya tiene casi 30 años- hay muchas novedades cada año que disfrutan asiduos y primerizos.

Líneas más cortas y shows musicales en vivo hacen de este evento una oportunidad muy atractiva para disfrutar del parque, pero además, las estaciones de Trick-or-Treat dan un toque muy especial a la experiencia. Se trata de puntos donde todos somos niños y podemos llenar de dulces nuestras bolsitas temáticas que ofrecen en la entrada del parque.

Entre las novedades que ofrece esta fiesta para este año está el encuentro con el misterioso Bruno Madrigal, personaje de Encanto, film que exalta y llena de color el significado de unión familiar, tan importante en la cultura latina. También habrá más personajes disfrazados para la ocasión y encontraremos más brujas, villanos y hasta fantasmas que luego se reúnen para la tradicional Mickey’s “Boo Too You” Halloween Parade.

Además, se estrena el show DescenDANCE Party inspirado en la película Descendientes: El Ascenso de Red y, mi parte favorita, nuevas y creativas sorpresas culinarias dulces y salados para sorprender -o asustar- a los mortales visitantes. Desde una jugosa hamburguesa al estilo cajún con pan negro y tomates verdes fritos hasta un pastel en forma de vela inspirado en Madame Leota, de la Mansión Embrujada, una amplia gama de novedades para el paladar hacen aún más especial esta fiesta encantadoramente aterradora.

Sabores de otoño

Adicionalmente, también en Walt Disney World, comenzó el famoso EPCOT International Food & Wine Festival 2024, evento que es ya un emblema del otoño en la ciudad y que ofrece un recorrido gastronómico por el mundo en un solo lugar hasta el 23 de noviembre; y en Disney Springs también habrá golosinas y eventos nocturnos dedicados a esta temporada.

Más allá de los parques temáticos, Orlando ofrece experiencias gastronómicas muy interesantes en estas fechas. Una de ellas es Visit Orlando’s Magical Dining, un festival en el que participan 150 restaurantes más emblemáticos de la ciudad, incluyendo nueve galardonados por la Guía Michelin. La propuesta es ofrecer una cena de tres platos a un precio fijo de entre $40 y $60. Este evento, que tiene lugar durante todo el mes de septiembre, dona parte de lo recaudado a The Mustard Seed of Central Florida y a otras seis organizaciones sin fines de lucro que se centran en un futuro sostenible.

Celebrando la cultura y la diversidad

Esta linda época del año coincide también con la celebración del Mes de la Herencia Hispana y en toda la región de Florida Central se estará llevando a cabo diversas actividades culturales, exposiciones, como la Exhibición de Arte y Dominó promovida por la Alcaldía de Orlando, que rinde tributo a esta actividad lúdica tan importante dentro de la cultura latina por su asociación con valores como la amistad y la unió de familia. Esta exposición estará instalada del 19 de septiembre al 13 de noviembre.

En el área de Lake Eola, se realizará, específicamente el 19 de octubre, Orlando's Come Out With Pride, evento que arriba a su vigésima edición y que celebra el apoyo a la comunidad LGBTQ+ .

Asimismo, otro de los eventos icónicos de la ciudad es el Electric Daisy Festival, especializado en música dance, donde se presentan más de 100 artistas bajo el concepto “Under the Electric Sky” para celebrar la vida, el amor, el arte y la música. También, ya finalizando la temporada de otoño se realizará el tradicional Fusion Fest, que reúne representaciones artísticas, gastronómicas y culturales de todas las -muchas- comunidades que hacen vida en esta zona del estado. Con lo que podemos disfrutar de un grupo de danza de Indonesia mientras probamos unos tacos mexicanos.