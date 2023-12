Estefanía Díaz-Balart: "Queremos llevar el sabor del Hard Rock Hotel a los latinos"

La emblemática obra arquitectónica, que se asoma en el paisaje del sur de Florida en forma de guitarra, abrió sus puertas en 2019 con unas 638 habitaciones y suites de lujo en una torre de 34 niveles.

El nuevo complejo, que también alberga al Hard Rock Hotel, cuenta con otra torre para huéspedes y opciones de entretenimiento como el casino y el anfiteatro Hard Rock Live, con capacidad para 7.000 espectadores, además de tiendas y restaurantes.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Estefanía Díaz-Balart, vicepresidenta de Latin Business Development de Seminole Gaming, sobre el objetivo que se propone la empresa de expandirse a la comunidad hispana en el sur de Florida.

“Para nosotros ha sido una prioridad expandirnos este año a lo que es el mercado hispano, específicamente llegarles a los latinos aquí en Miami, porque somos el 70 % de la población de esta ciudad y no habíamos hecho nada para hablarles directamente a los hispanos, invitarlos a nuestro hotel y crear contenido para ellos”, dijo Díaz-Balart.

La ejecutiva asegura que el trabajo ha sido arduo desde que ocupa ese cargo directivo.

“Ahora el mercado hispano se ha vuelto prioridad. Por eso me sumé al equipo hace como unos ocho meses. Es bastante reciente, pero hemos arrancado fast & furious (rápidos y furiosos), o sea, desde que empecé. Hemos visto todo lo que podemos hacer adentro del mercado en cuanto a eventos para traer la marca a Miami y también crear contenido que sea relevante a ese mercado”, dijo.

Para Díaz-Balart, uno de los mayores desafíos ha sido, precisamente, diseñar la estrategia de mercadeo desde cero.

“Todo lo que estamos haciendo es nuevo, desde empezar a hacer mercadeo en español. Entonces creo que el mayor reto ha sido crear un camino adentro de la compañía en lo que es mercadeo y, al mismo tiempo, impulsar al equipo a hacer cosas fuera de lo normal, como esos eventos en la piscina, que recientemente tuvimos al colombiano Jorge Celedón. Ante no hacíamos esos eventos para el mercado hispano y ahora se han vuelto nuestras fiestas latinas”, indicó.

“Entonces todo eso ha sido un reto, sin dudas, hacer cosas nuevas, reentrenar al equipo en cuanto a cómo hablarle a un nuevo mercado. Pero hemos visto los resultados, ha sido increíble la respuesta que hemos tenido con los eventos”.

A Díaz-Balart, quien llegó de Venezuela cuando era adolescente, le emociona desenvolverse en su idioma natal, un aspecto que la motivó a ocupar el cargo.

“Yo llegué a EEUU con 12 años sin hablar inglés. Entonces, me encanta llegar a los latinos, invertir en la comunidad hispana y crear contenido para que ellos también se sientan incluidos en nuestra oferta, porque el hotel es un show. Cuando entras no sabes que esperar, porque siempre hay algo nuevo o diferente”, contó.

La programación

Una de las ofertas para atraer al público hispano son las fiestas en el área de la piscina. Entre los artistas que actuarán próximamente está Jerry Rivera.

“Queremos llevar un poquito del sabor de lo que es nuestra marca a la comunidad latina, con la música de diferentes géneros, de Ricky Martín, Rosalía o Celia Cruz. El 8 de diciembre tendremos a Jerry Rivera en la piscina, como parte del lanzamiento en Florida de Dados y Ruleta. Juanes viene en marzo. Gilberto Santa Rosa el 17 de febrero. Siempre hay algo”, adelantó.

“Son conciertos que hacemos afuera, en el área de la piscina. Es bien bonito porque las luces de la guitarra se prenden en la noche y la gente baila al ritmo de la música. Esas fiestas que llamamos Noches de Neón se han vuelto de esos eventos que en una semana ya se venden los boletos. Creo que estamos llegando a la meta que queremos, que es que la gente se interese en lo que ofrecemos”.

Con el lanzamiento de Dados y Ruleta y la popularidad de las Noches de Neón, así como los conciertos en el anfiteatro y las otras opciones de entretenimiento, Seminole Hard Rock Hotel & Casino se propone ser un pedacito de Las Vegas en el sur de Florida, una especie de destino para pasar el fin de semana o donde ir a cenar, de compras o simplemente a bailar y disfrutar un viernes en la noche.

“Si no has estado, es un lugar que realmente es Vegas aquí en Miami. Te puedes quedar, ver un show. El año que viene tendremos el musical de Gloria Estefan, On Your Feet!”.

Proyecciones 2024

Si el año 2023 ha sido movido, el próximo mantendrá el mismo ritmo con la continuidad de los eventos y nuevas ideas a realizar. Todo con el propósito de posicionarse entre las opciones de entretenimiento predilectas de los miamenses.

“Queremos hacer un poquito de lo que estamos haciendo, pero también traer elementos culinarios, de comida latina. Tal vez un pop up o un restaurante adentro de uno de nuestros restaurantes de comida latina por más tiempo que solo un fin de semana, o más conciertos en una semana”, anticipó.

“Y queremos hacerlo de manera que se vuelva parte de la oferta de entretenimiento en el sur de la Florida, porque cuando empecé en este puesto que les hablaba a las personas del Hard Rock, me decían: he visto la guitarra, pero no he ido. Y la idea es que la gente considere incluirnos en sus planes de fines de semana. Que digan: vamos al Hard Rock a comer, a un concierto o a salir a disfrutar”.