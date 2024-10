Ester Expósito rechaza las críticas sobre su rostro y cuerpo

Durante su participación en la gala Harper’s Bazaar Women of the Year 2024, en Madrid, la también modelo rechazó los comentarios negativos que ha recibido sobre su apariencia, y destacó que es natural que las mujeres cambien a medida que maduran.

"El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo. Y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello", dijo al público al recibir el premio New Generation.

"Hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando", comentó.

Activismo

La intérprete señaló que por años se ha concentrado en trabajar en su salud mental, adquiriendo herramientas que la ayudan a que los comentarios negativos que recibe como figura pública no la definan, por lo que le parece importante alzar su voz para que otras jóvenes y mujeres no se sientan menospreciadas al ser víctimas de este tipo de ataques.

Asimismo, manifestó que está cansada de tener que soportar que en redes sociales, y la prensa, difundan informaciones falsas sobre su físico.

"Eso no lo hago por mí, que ya desde hace años sé lo que hay y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones. Lo hago por otras personas, otras chicas que a lo mejor no las tienen o que, aunque las tengan, no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué aguantarlo. Estoy cansada y estoy cabreada", aseveró.

"No somos muñecas"

En este sentido, Ester reiteró que no se ha sometido a cirugías estéticas ni tratamientos para cambiar su rostro, alegando que los cuerpos cambian y es bueno que lo hagan.

"Resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años. Y me pregunto cuánto tiempo más voy a seguir leyéndolo. Ahora lo último es el que, al parecer, me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué más. Si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a decirme nada, porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella".

"Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas. Pido que dejemos de estudiar con lupa, de analizar y de cuestionar tan exhaustivamente, sobre todo a las mujeres porque, además, nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona”, zanjó.