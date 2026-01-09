Estos son los nominados a los Golden Globe en las principales categorías

Un Golden Globes de gran tamaño se exhibe antes del evento de anuncio de nominaciones para la 83.ª edición de los Premios Golden Globes en Beverly Hills, California, el 8 de diciembre de 2025.

LOS ÁNGELES.- Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Golden Globe , que se entregarán el domingo 11 de enero.

Una batalla tras otra lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental, con ocho, y Pecadores, con siete.

Películas

Mejor película, drama

Frankenstein

Hamnet

Solo fue un accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película, musical o comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle vague

Una batalla tras otra

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, La máquina: The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Mátate, amor

Renate Reinsve, Valor sentimental

Julia Roberts, Cacería de brujas

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Lo siento, cariño

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-hun, No other choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: Por siempre

Kate Hudson, Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una batalla tras otra

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, La máquina: The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Por siempre

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Pecadores

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Solo fue un accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película en lengua no inglesa

Solo fue un accidente (Francia)

No other choice (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor logro cinematográfico y en taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Las guerreras k-pop

Misión imposible: La sentencia final

Pecadores

La hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Zootopia 2

Mejor película animada

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito

Elio

Las guerreras k-pop

La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia

Zootopia 2

Televisión

Mejor serie dramática

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor actor, drama

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz, drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor serie musical o de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor actor, musical o comedia

Adam Brody, Nadie quiere esto

Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz, musical o comedia

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Merlina

Jean Smart, Hacks

Mejor miniserie o película para TV

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Morir de placer

La novia

Mejor actor, miniserie o película para TV

Jacob Elordi, El angosto camino al norte profundo

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescencia

Charlie Hunnam, Monster: La historia de Ed Gein

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, La bestia en mí

Mejor actriz, miniserie o película para TV

Claire Danes, La bestia en mí

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Morir de placer

Robin Wright, La novia

Películas con más nominaciones

Una batalla tras otra – 9

Valor sentimental – 8

Pecadores – 7

Hamnet– 6

Frankenstein – 5

Wicked: Por siempre – 5

FUENTE: AFP