Estos son los nominados a los Golden Globe en las principales categorías

LOS ÁNGELES.- Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Golden Globe, que se entregarán el domingo 11 de enero.
Una batalla tras otra lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental, con ocho, y Pecadores, con siete
LOS ÁNGELES.- Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Golden Globe, que se entregarán el domingo 11 de enero.
Una batalla tras otra lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental, con ocho, y Pecadores, con siete.
Frankenstein
Hamnet
Solo fue un accidente
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No other choice
Nouvelle vague
Una batalla tras otra
Joel Edgerton, Sueños de trenes
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, La máquina: The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte
Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Mátate, amor
Renate Reinsve, Valor sentimental
Julia Roberts, Cacería de brujas
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Lo siento, cariño
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-hun, No other choice
Jesse Plemons, Bugonia
Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: Por siempre
Kate Hudson, Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
Chase Infiniti, Una batalla tras otra
Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Una batalla tras otra
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Emily Blunt, La máquina: The Smashing Machine
Elle Fanning, Valor sentimental
Ariana Grande, Wicked: Por siempre
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Ryan Coogler, Pecadores
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Solo fue un accidente
Joachim Trier, Valor sentimental
Chloé Zhao, Hamnet
Solo fue un accidente (Francia)
No other choice (Corea del Sur)
El agente secreto (Brasil)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind Rajab (Túnez)
Avatar: Fuego y ceniza
F1
Las guerreras k-pop
Misión imposible: La sentencia final
Pecadores
La hora de la desaparición
Wicked: Por siempre
Zootopia 2
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Elio
Las guerreras k-pop
La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia
Zootopia 2
La diplomática
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Sterling K. Brown, Paradise
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Adam Scott, Severance
Noah Wyle, The Pitt
Kathy Bates, Matlock
Britt Lower, Severance
Helen Mirren, Mobland
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, La diplomática
Rhea Seehorn, Pluribus
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Solo asesinatos en el edificio
The Studio
Adam Brody, Nadie quiere esto
Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Solo asesinatos en el edificio
Jeremy Allen White, The Bear
Kristen Bell, Nadie quiere esto
Ayo Edebiri, The Bear
Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Merlina
Jean Smart, Hacks
Adolescencia
All Her Fault
La bestia en mí
Black Mirror
Morir de placer
La novia
Jacob Elordi, El angosto camino al norte profundo
Paul Giamatti, Black Mirror
Stephen Graham, Adolescencia
Charlie Hunnam, Monster: La historia de Ed Gein
Jude Law, Black Rabbit
Matthew Rhys, La bestia en mí
Claire Danes, La bestia en mí
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle Williams, Morir de placer
Robin Wright, La novia
Una batalla tras otra – 9
Valor sentimental – 8
Pecadores – 7
Hamnet– 6
Frankenstein – 5
Wicked: Por siempre – 5
FUENTE: AFP