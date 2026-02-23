lunes 23  de  febrero 2026
Kylie Jenner y Timothée Chalamet derrochan amor en los BAFTA

Durante esta temporada de premios Kylie y Timothée han estado juntos en los Critics Choice Awards y los Golden Globes, donde el intérprete ganó a mejor actor

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de Marty Supreme de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

Getty Images via AFP / Monica Schipper
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Timothée Chalamet y Kylie Jenner mantienen viva su racha de asistencia a galardones juntos. Una vez más, la pareja posó juntos en la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026, celebrados en el Royal Festival Hall del Southbank Centre en Londres.

A la cita, que se llevó a cabo el domingo 22 de febrero, el protagonista de Marty Supreme —filme que contó con 11 nominaciones, incluyendo mejor actor principal, mejor película y mejor guion original— lució un conjunto completamente negro; mientras que la empresaria y modelo deslumbró con un vestido negro con pedrería llamativa.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por BAFTA (@bafta)

La pareja se caracteriza por combinar sus atuendos.

No es la primera vez que el actor y la fundadora de Kylie Cosmetics asisten a esta premiación. El año pasado, la menor del clan Kardashian Jenner acudió a la ceremonia de los BAFTA, cuando Chalamet fue nominado por su papel de Bob Dylan en A Complete Unknown.

Premiaciones

Desde entonces, las celebridades no han temido en exponer su romance y durante esta temporada de premios han estado juntos en los Critics Choice Awards y los Golden Globes, donde el intérprete ganó a mejor actor y dedicó unas breves palabras a Jenner en su discurso.

"Mi padre me inculcó la gratitud desde pequeño. Siempre hay que estar agradecido por lo que se tiene. Me ha permitido dejar esta ceremonia con las manos vacías, con la frente en alto y agradecido simplemente por estar aquí. Mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que este fuera mucho más dulce. Para mis padres, para mi pareja, los amo. Muchas gracias".

Jenner, quien asistió a la ceremonia como acompañante de Chalamet, fue vista radiante entre la multitud en respuesta al llamado especial.

En los Critics Choice Awards, Chalamet también ganó y elogió a Kylie durante su discurso de aceptación. "Y por último, quiero agradecer a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te quiero. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón, muchísimas gracias".

Kylie y Timothée mantienen un romance desde abril de 2023. Aunque en principio mantuvieron un perfil bajo, en septiembre del mismo año confirmaron su relación tras asistir juntos a un concierto de Beyoncé y al US Open.

