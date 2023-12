Estudiantes de arte crean mural en el centro de Miami

Estudiantes de la New World School of the Arts realizan el mural Marine Mirage.

MIAMI.- Un grupo de estudiantes del Departamento de Artes Visuales de la New World School of the Arts creó un mural que será revelado el miércoles 13 de diciembre, a las 10 am, en el garaje Courthouse Center, ubicado en la 40 NW 3rd St, en el Downtown de Miami.