Evaluna regresa a su hogar a pocos días para el nacimiento de Amaranto

"Hoy es Lunes de Camilo y Evaluna y no estamos juntos para celebrar que ya está el video, pero aquí estamos", inició el video que compartió la joven de 26 años. "Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto, pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa sin mi esposo esperando a que llegue Amaranto".

En el story, Evaluna escribió la frase: "Con curita y to'".

¿Por qué Evaluna y Camilo no están juntos?

Los conocidos episodios de Lunes de Camilo y Evaluna son un espacio en el que los artistas comparten con sus seguidores detalles de sus vidas personales, así como también momentos importantes de sus compromisos profesionales.

En esta oportunidad, los intérpretes se centraron en compartir cómo vivieron la decisión de separarse por unos días por la salud del bebé próximo a nacer.

"Es verdad que necesito irme y que necesito irme ya a casa, pero también es verdad que me pone triste no estar con mi esposo. Sé que estás triste y que van a ser unos días difíciles pero decido irme porque es lo que necesito en este momento", decía Evaluna.

Por su parte, Camilo dijo en el audiovisual que entendía a la perfección la decisión de su esposa, y aunque se sentiría triste sin ella, respetaba su sentir.

"Evaluna sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla y estar en calma. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad me pone triste no estar con ella. Dos cosas son verdad, su necesidad de irse y mi tristeza de que se vaya", comentó el cantante.

¿Evaluna no podría volver por su embarazo?

El cantante de Tutu señaló que si bien su partera no les negó el poder viajar ante el avanzado estado de Evaluna, prefirieron evitar los controles y restricciones que imponen los aeropuertos.

"Evaluna está muy embarazadísima; nuestra partera le dice que no hay problema con viajar, pero es probable que le pongan problemas, porque si se le ve muy embarazada".

En ese mismo sentido, Evaluna también explicó que su barriga es grande y eso aumentaba las posibilidades de que le impidieran viajar.

"Estoy bien en el rango para viajar, pero este embarazo se me ve mucho".