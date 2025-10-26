"Ex Machito": la declaración artística de Yahaira Plasencia, La Patrona de la Salsa

MIAMI.- La cantante peruana Yahaira Plasencia, apodada como la Patrona de la Salsa , lanzó Ex Machito, una composición con la que evoca el empoderamiento de las mujeres, exponiendo cómo se puede transformar el desamor en fuerza.

"Esta canción nació en el estudio con compositores peruanos y conmigo. El mensaje que quiero dar es el empoderamiento de la mujer, sentirnos autosuficientes, independientes con lo que hacemos, amadas, valoradas, que no necesitamos la aprobación de absolutamente nadie ni de algún hombre que esté a nuestro costado. Nosotras podemos solas. Nos hicieron creer por mucho tiempo que siempre el hombre llevaba la batuta y el poder, pero hoy en día siento que nosotras las mujeres somo independientes y podemos salir adelante solitas. Ese es el mensaje que quiero dar", expuso en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Día Internacional de la Salsa

El lanzamiento de la pieza coincidió con su participación en el Día Internacional de la Salsa, donde se alzó como la representante de Perú en la celebración puertorriqueña. Ser parte del festival se transformó en un paso importante en su carrera.

"Recibí la llamada de la gente de Puerto Rico y yo feliz de la vida de poder representar a mi país, siendo la única mujer. Recibí todo el apoyo de la gente de Puerto Rico, porque me recibieron súper bien. Estaba con un poco de miedo porque sé que el público es exigente, pero me sentí como en casa".

La intérprete tuvo casi tres meses para preparar su presentación, un performance en el que además de los músicos también estuvo acompañada de bailarines.

"Tengo bailarines a los que llevé de Miami a Puerto Rico y ensayamos un día antes del show las cuatro canciones. Ese mismo día ensayé con la orquesta, pero mi preparación vine de tiempo atrás, preparándome físicamente para cantar y bailar al mismo tiempo, que no es tan fácil, imagínate con nervios encima y el calor de Puerto Rico, pero salió súper bien".

Próximos pasos

De esta experiencia, al igual que otras oportunidades que se le han presentado, confiesa que se llevó todo lo que pudo absorber de uno de los escenarios más importantes del género.

"Me llevo todo lo que pude absorber de cada salsero, de su trayectoria, de cada persona que se acercaba y me aconsejaba sobre mi carrera. Son cosas que te nutren como artista para seguir aprendiendo de gente que tiene muchos años en esto. Me llevo una experiencia increíble, inolvidable en la que pude aprender de grandes exponentes salseros".

En este sentido, destaca que valora cada paso dado que le ha sumado en su trayectoria artística.

"Los valoro muchísimo. Cada oportunidad que pone Dios en mi camino se lo agradezco infinitamente porque creo que hay muchos colegas que estamos en la lucha. Y digo estamos porque yo también estoy en constante lucha por mi carrera, por mis ideales y mis objetivos, y no es fácil, sobre todo cuando estamos en un género en el que hay muchísimos exponentes con gran trayectoria y que están aún como pioneros, y la nueva generación está tratando, pero nos han hecho un espacio y eso es muy bonito, ya con invitarme al Día Nacional de la Salsa quiere decir que me están dando un espacio para mostrar mi música y mi talento. Eso es súper bonito. Creo que estoy haciendo un buen trabajo y estoy tranquila con lo que voy haciendo y lo valoro muchísimo. En cada oportunidad voy absorbiendo cosas buenas de aprendizaje para seguir por el camino correcto".

Ahora, Yahaira continúa concentrándose en los próximos paso de su carrera, regresando a Perú y posteriormente viajando a Puerto Rico para cumplir con algunos compromisos profesionales.

"De repente un featuring que hay por ahí con unos colegas que son urbanos, pero les gusta la salsa, así que por ahí podemos tener un featuring, si Dios quiere. Mucha música y seguir produciendo".