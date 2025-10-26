Cantante Palola lanza el sencillo "Sismo"

MIAMI.- La cantante venezolana Palola continúa su ascenso en la industria de la música, gracias al sonido honesto y fresco que distingue su propuesta pop indie. Recientemente, la artista lanzó el sencillo Sismo, una producción musical de Mario Spinali y Daniel Mellado, de Trilogy Studio (Panamá).

La canción habla de los cambios súbitos y profundos en la vida emocional, social o psicológica de una persona, de esas circunstancias que sacude y desestabilizan estructuras.

"A la manera de un 'sismo' metafórico, esta composición representa una ruptura del equilibrio, una crisis inesperada o una transformación intensa. Gira alrededor de esos momentos que te sacuden y obligan a replantearte todo. Como un terremoto emocional, refleja lo que ocurre cuando te aferras a lo que pudo haber sido en una relación ya terminada", comentó la intérprete en un comunicado.

Ascenso

Con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, Palola transforma esa sensación en música, recordándonos que la vida se mueve en ciclos.

"Todo va y viene y lo importante es aprender a soltar. Por eso, vivir tanto tiempo pensando en lo que podría haber sido, moviendo tierra sin comprender que eso que hace temblar volvió a lo mismo", agrega la artista, quien en la más reciente edición de la Semana de la Moda de Nueva York participó como invitada sorpresa en dos pasarelas.

La cantante —quien con Lástima 2.0 se encuentra en el lugar número uno en la cartelera de baladas y con el tema Una ocupa el puesto seis en la cartelera general, cinco en la pop y cuarto en la multimedia, de acuerdo con el Record Report de Venezuela—, ha comenzado a sonar en otros países de habla hispana, reafirmando su proyección como una de las voces emergentes más prometedoras de su generación.

Reconocimientos

Con tan solo veintiún años y una carrera que apenas comienza, obtuvo cuatro medallas de bronce en los Global Music Awards 2025 por Desde Cero (indie pop), Desire (pop) y Lástima (composición y artista emergente). A estos reconocimientos se suman los obtenidos por su segundo sencillo, Desde Cero: el Trofeo de Oro del Festival de la Canción de Las Vegas 2024 y el Disco de Oro del Festival de la Canción Latinoamericana de California, recibido en enero pasado, así como la nominación al Hollywood Independent Music Awards (HIMA) 2025 en la categoría pop, en la que compitió junto a artistas de Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, en julio obtuvo el Mara de Oro Internacional como Cantautora Revelación 2025, categoría en la que también conquistó otro palmarés, al recibir el Tacarigua de Oro USA 2025, en ceremonia celebrada el domingo 12 de octubre en ARPI Group, Miami Lakes, Florida.

Sismo, su quinta canción del año, ya puede ser escuchada en las principales plataformas de streaming musical. El videoclip, producido por Eduardo 'Peteoh' Urieta, está disponible en el canal de YouTube @palola_music.