lunes 22  de  septiembre 2025
Excluyen a Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, de organización benéfica

Julia's House anunció que había concluido su relación con Ferguson luego de que trascendiera una correspondencia de la duquesa de York con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson, duquesa de York, sonríe después de asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023.

AFP/Adrián Dennis

LONDRES.- La exesposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, fue apartada este lunes de una asociación benéfica de la que era madrina después de que se publicara un correo electrónico enviado a Jeffrey Epstein en el que calificaba al delincuente sexual de "amigo supremo".

En ese mensaje, que data de 2011 y al que tuvo acceso The Mail on Sunday, Ferguson se refiere al financiero estadounidense como un "amigo fiel, generoso y supremo" y se disculpa por haber renegado de él.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023. 
REALEZA

Príncipe Harry pacta con el rey Carlos III volver a Reino Unido
El reguetonero B King. 
SUCESOS

Denuncian la desaparición del reguetonero colombiano B King en México

La duquesa de York le explicaba a Epstein que le habían ordenado que ofreciera una entrevista sobre él semanas antes para proteger "mi carrera como autora de libros infantiles y filántropa".

En esa entrevista, Ferguson prometió que "nunca había tenido nada que ver con" Epstein y afirmó que el préstamo de 15.000 libras (unos 20.000 dólares) que le había hecho el multimillonario constituyó un "gigantesco error de juicio".

Previamente, Ferguson, de 65 años, había dicho que Epstein le había dejado ese dinero para ayudarla a sufragar deudas.

Julia's House

El lunes, la organización benéfica de orfanatos Julia's House anunció que había concluido su relación con Ferguson "tras la información compartida este fin de semana sobre correspondencia de la duquesa de York con Jeffrey Epstein".

"Julia's House tomó la decisión de que sería inapropiado para ella continuar como patrocinadora de la organización benéfica", indicó en un comunicado.

Según un portavoz de Ferguson, el correo de 2011 que ha salido a la luz lo envió la duquesa de York porque se lo "aconsejaron" para "intentar aplacar a Epstein y sus amenazas" tras la entrevista.

Ferguson se casó con el príncipe Andrés en 1986 y diez años después se divorciaron.

Aún así, aún viven juntos en Royal Lodge, en Windsor, al oeste de Londres y de vez en cuando hacen apariciones públicas, como en el funeral de la duquesa de Kent la semana pasada.

Andrés, hermano del rey Carlos III, cayó en desgracia por su cercanía con el financiero. Una mujer estadounidense lo acusó de haberla agredido sexualmente cuando tenía 17 años, tras haber sido "prestada" por Epstein, según ella.

Andrés no tiene ningún rol público desde noviembre de 2019. En 2022, perdió sus honores militares y dejó de utilizar el título de Alteza Real.

FUENTE: AFP

