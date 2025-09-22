lunes 22  de  septiembre 2025
MODA

Semana de la Moda de Milán recuerda a Armani

La gran estrella del evento será sin duda Giorgio Armani, el emblemático diseñador italiano fallecido a inicios de mes a los 91 años

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025.&nbsp;

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años "rodeado de sus seres queridos", según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 

AFP/ Patrick Kovarik
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MILÁN.- La Semana de la Moda de Milán, la fiesta del estilo italiano, arranca este martes dominada por las últimas colecciones del fallecido Giorgio Armani y nuevos rostros en las casas Gucci y Versace.

Prada, Dolce and Gabbana, Max Mara, Fendi, Roberto Cavalli, Ferragamo y Bottega Veneta figuran entre las casas que presentarán sus colecciones femeninas para la temporada de primavera y verano de 2026.

Lee además
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023. 
REALEZA

Príncipe Harry pacta con el rey Carlos III volver a Reino Unido
El reguetonero B King. 
SUCESOS

Denuncian la desaparición del reguetonero colombiano B King en México

Pero la gran estrella del evento será sin duda Giorgio Armani, el emblemático diseñador italiano fallecido a inicios de mes a los 91 años, y que contribuyó a convertir a Milán en la capital del estilo.

"Celebramos la Semana de la Moda de Milán en memoria de uno de sus fundadores: Giorgio Armani", declaró recientemente el director de la Cámara de Comercio de la Moda Italiana, Carlo Capasa, que elogió las cualidades creativas, empresariales y humanas del diseñador.

Sin embargo, incluso antes de su muerte, Milán ya se preparaba a rendir homenaje al maestro italiano, cuya marca adorada por las estrellas de Hollywood cumple medio siglo.

El prestigioso museo de arte Pinacoteca de Brera, donde se presentarán sus últimas colecciones, albergará desde el martes una exposición en las que se podrán admirar 150 creaciones famosas del diseñador, un proyecto en el que Armani trabajó "hasta el último minuto", según el grupo.

Ofrecer novedades

Esta semana también estará marcada por el esperado debut de varios diseñadores, entre los que destaca Demna en Gucci.

Tras una década en Balenciaga, el estilista georgiano tiene la misión de reflotar las ventas de la marca italiana propiedad del gigante francés Kering.

Gucci no figura en el calendario oficial de desfiles de Milán, pero hay un evento privado programado para el martes por la noche.

"Si entendí bien, se trata de una presentación, una película que reflejará la visión de Demna, su interpretación de Gucci", declaró a principios de este mes a la prensa el nuevo director ejecutivo de Kering, Luca de Meo.

"Va a ser algo un poco diferente. Todavía no me han permitido verlo", dijo.

Dario Vitale hará su debut en Versace, tras haber reemplazado el 1 de abril a Donatella Versace, que fue directora creativa de la casa durante casi 30 años.

Tampoco hay previsto ningún desfile para la extravagante marca, que pocas semanas después de la llegada de Vitale fue adquirida por Prada.

Primera colección de Dario Vitale

En su lugar, el viernes por la noche habrá un evento íntimo en el que se dará a conocer la primera colección de Dario Vitale para la casa.

Una presentación única, que encarna los fundamentos de Versace y refleja el nuevo lenguaje de Vitale, según el programa.

La británica Louise Trotter presentará su primer desfile para la marca Bottega Veneta, propiedad de Kering, y el italiano Simone Bellotti para Jil Sander.

La Semana de la Moda de Milán tendrá lugar en un contexto turbulento para la industria del lujo, que se enfrenta a una desaceleración de la demanda en China y a una situación económica mundial incierta.

Luca Solca, analista del sector del lujo en Bernstein, ve algunos indicios de mejora en la demanda china, pero "con los precios al alza, hay que ofrecer al menos algo nuevo al consumidor".

Según dijo a AFP, "los cambios sin precedentes observados en las ramas artísticas de las marcas responden a esta necesidad".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Monica Bellucci sobre Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"

Excluyen a Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, de organización benéfica

Tom Holland hospitalizado tras accidente en rodaje de "Spider-Man 4"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Te puede interesar

Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

Por IVÁN GARCÍA
Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.
POLíTICA EXTERIOR

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad