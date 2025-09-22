Monica Bellucci sobre Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"

El director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci posan en la alfombra roja para promocionar la película "Maria Callas: Cartas y Memorias" durante el 72.º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la ciudad vasca de San Sebastián, el 26 de septiembre de 2024.

MIAMI.- La ruptura de Monica Bellucci y Tum Burton tomó por sorpresa a muchos. La actriz y el director se conocieron en 2022, cuando se conocieron en el festival Lumière en Lyon de Francia, y desde entonces conquistaron los corazones de los fanáticos del séptimo arte.

Sin embargo, el affair llegó a su fin en días pasados, dándolo a conocer a través de un comunicado conjunto emitido a la Agencia France-Presse (AFP).

Ahora, la italiana se ha pronunciado al respecto, aseverando que si bien sus caminos ya no se encuentran unidos, él siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

"Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre... El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse. Sin embargo, mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón", dijo a la revista Vogue Italia.

Romance

Bellucci y Burton mantuvieron su amor de forma discreta.

"Es un hombre maravilloso", dijo en 2022 la actriz durante una entrevista que concedió a la revista Elle France.

Posteriormente, en 2023, la pareja hizo público el romance, asistiendo juntos al Festival de Cine de Roma, donde se estrenaba la película Maria Callas: Lettere e Memorie en la que la actriz participa.

En junio de este año, las celebridades asistieron juntos al Festival de Cine de Taormina.

"Tim es la persona con la que estoy. Le respeto como director. Es maravilloso. Estoy con el hombre, no con el artista.El amor es algo difícil de explicar. Lo que ha cambiado para mí con el tiempo es que ahora dos almas adultas se hablan con sus experiencias y tienen una forma diferente de relacionarse”, dijo la actriz.