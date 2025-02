Exposición en Hialeah celebra el legado de la Reina de la Salsa

El hecho de que la exhibición se haya preparado en este campus de Hialeah tiene que ver con una simbólica coincidencia, pues no solo es el centenario de Celia Cruz, sino también de esta peculiar ciudad que tanto se ha asociado con el imaginario popular del cubano y que guarda tantas historias de comienzos, factorías y exilios. Hialeah fue incorporada como ciudad en 1925, y ese mismo año fue construida la emblemática Freedom Tower, un edificio de carácter histórico por su arquitectura y significado para la comunidad de cubanos exiliados.

En el marco de un año especial, la colección es un tributo a la entrega inquebrantable de La Reina de la Salsa hacia su público, a quienes siempre animó a “bailar hasta el amanecer”, como han recordado los organizadores de la muestra en un comunicado.

Nacida el 21 de octubre de 1925 en Santos Suárez, La Habana, Celia de la Caridad Cruz Alfonso se abrió paso en el ámbito musical con una voz brillante y melodiosa. Se convirtió en la cantante principal de La Sonora Matancera y saltó a la fama como una de las voces femeninas más destacadas de Cuba. Tras la llegada al poder de Fidel Castro, Celia decidió abandonar su isla natal en 1960, a pesar de la dolorosa separación de su madre. El mundo recibió a Celia como la estrella que fue, y ella nunca olvidó de dónde venía, pues su música era, y es, Cuba misma.

Como dijo la cantante: “En el exilio, he aprendido a ser cubana de una manera que quizás no hubiera sido posible si me hubiera quedado en Cuba. Creo que ser exiliada me ha enseñado a amar aún más a mi país”.

Detalles: Exposición abierta hasta el 15 de febrero, de miércoles a sábado, de 11 a.m. a 5 p.m. Galería de Arte del Campus Hialeah del MDC, 1780 West 49th Street, Hialeah, FL 33012

Hay estacionamiento en el campus de Hialeah del MDC, y la galería de arte se ubica justo frente al estacionamiento del edificio 5.

Embed - Museum of Art and Design @ MDC on Instagram: "In 2001, Celia Cruz was invited to perform at the re-inauguration of the Freedom Tower. At the iconic front steps–the very same steps traversed by approximately 600,000 exiles–Cruz performed her song “Por si acaso no regreso” (In case I don’t return) for the first and only time. Four decades into her eventful career, the global star would go on to perform in several countries that year, including Switzerland and Mexico. Upon her death, she wished to have a wake in Miami. And so, on Saturday July 19, 2003, a public viewing took place in the Freedom Tower, with an estimated audience of 75,000 mourners. City officials came together to orchestrate the event within 48 hours, a feat that speaks to the resonance of her legacy. In 2025, we honor la Guarachera de Cuba, Celia Cruz, as well as the centennial of Hialeah and the Freedom Tower. In doing so, we celebrate our collective history and an extraordinary performer whose music pla`ys a pivotal role in the soundtrack of Miami, the Caribbean, and globally. Opening Reception: 11:00 AM - 12:30 PM Free parking available in building 5, across the Art Gallery @mdchialeah Barbara P. Hernandez, Chuck Fadely for The Herald"