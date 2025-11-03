lunes 3  de  noviembre 2025
Expríncipe Andrés pierde su último rango militar

El jueves 30 de octubre, el rey Carlos III retiró a su hermano todos los títulos y honores reales que le quedaban, en medio de la indignación en Reino Unido por los vínculos con Epstein

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022.&nbsp;

MARTIN MEISSNER / POOL / AFP 

MARTIN MEISSNER / POOL / AFP

LONDRES.- El gobierno de Reino Unido anunció el domingo que retirará al expríncipe Andrés su título honorífico de vicealmirante, el último rango militar que le quedaba.

Andrés ya había sido despojado en 2022 por su madre, la fallecida reina Isabel II, de sus títulos militares honoríficos tras ser demandado por Virginia Giuffre, principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El jueves, el rey Carlos III retiró a su hermano todos los títulos y honores reales que le quedaban, en medio de la indignación en Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein.

"Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas (…) Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee", declaró el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.

Healey aseguró que el gobierno también se guiaría por la opinión del rey sobre si Andrés debe perder sus medallas militares.

El expríncipe siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien afirmó en sus memorias póstumas publicadas en octubre que fue obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía solo 17 años.

Por su parte, el presidente estadounidense dijo el domingo sentir "pena" por la familia real británica, tras ser consultado sobre la situación del expríncipe Andrés.

"Es una cosa terrible lo que le ocurrió a la familia" real, dijo Trump al responder a un periodista de la AFP a bordo del Air Force One sobre el asunto.

"Ha sido una situación trágica, y es muy malo. Quiero decir, siento pena por la familia".

FUENTE: AFP

