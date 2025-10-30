Carlos III despoja a Andrés de todos sus títulos reales, incluido "príncipe"

El rey Carlos III de Gran Bretaña, la princesa Ana de Gran Bretaña, la princesa real y el príncipe Andrés , duque de York de Gran Bretaña caminan detrás de la procesión del ataúd de la reina Isabel II, desde el Palacio de Holyroodhouse hasta la Catedral de St Giles, en la Royal Mile el 12 de septiembre de 2022, donde descansará la reina Isabel II.

MIAMI.- El rey Carlos III ha decidido retirar oficialmente todos los títulos reales, incluido el de príncipe , a su hermano Andrés . La noticia se da a conocer una semana después de que este último renunciara a sus privilegios y honores tras el resurgimiento del escándalo por su conexión con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II ya no será reconocido como príncipe ni como Su Alteza Real, entre otros títulos, según anunció el Palacio de Buckingham.

REALEZA Carlos III se convierte en primer líder anglicano en rezar con el Papa en 500 años

"Su Majestad ha iniciado hoy el proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés será conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor", reza un comunicado publicado por el Palacio.

El hermano del Rey recibió el título de príncipe por nacimiento, así como el tratamiento de Su Alteza Real. El título de duque de York, por otra parte, al igual que los de conde de Inverness y barón de Killyleagh, le fueron entregados por su madre el día de su boda con Sarah Ferguson en 1986.

Las condecoraciones de las que será despojado son la Orden de la Jarretera y la Gran Cruz de la Orden Victoriana. Además, también perderá oficialmente su residencia en Royal Lodge, en Windsor.

El comunicado concluye con palabras de apoyo por parte del Rey y la Reina hacia las víctimas de 'cualquier forma de abuso'.

Como nietas de una soberana, las hijas de Andrés, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, podrán conservar sus títulos.

Si bien Andrés niega las acusaciones en su contra, la revista People reportó que se han producido graves errores de juicio que llevaron a esta medida, la cual cuenta con el apoyo de la familia real, incluido el príncipe William.

Relación con Epstein

El escándalo que provocó la amistad entre Andrés y el criminal convicto Jeffrey Epstein regresó al foco público en las últimas semanas, luego de que salieran a la luz extractos de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal acusadora en el caso Epstein.

En ellas, la mujer habló sobre sus relaciones como adolescente con el príncipe Andrés, a quien acusó de creer que acostarse con ella "era su derecho de nacimiento".

Giuffre, una de las principales voces de las víctimas del financiero estadounidense, se suicidó en abril de 2025 en Australia a los 41 años. Epstein se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado.