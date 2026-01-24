Fairchild Tropical Botanic Gardens celebra el Festival Anual del Chocolate

MIAMI.- El Fairchild Tropical Botanic Gardens recibe la 19th edición del Festival Anual del Chocolate. El principal destino botánico del sur de la Florida presenta una celebración inmersiva de la cultura del cacao.
La Festival Anual del Chocolate se lleva a cabo este sábado 24 y domingo 25 de enero, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
El festival de dos días incluye catas artesanales de chocolate a cargo de maestros chocolateros, demostraciones culinarias en vivo y un programa educativo que explora la historia del chocolate desde su origen en la selva tropical hasta su elaboración final.
La experiencia sensorial ofrece talleres prácticos, seminarios impartidos por expertos sobre el proceso del grano a la barra y actividades familiares con el paraíso tropical de 33 hectáreas del Jardín como telón de fondo.
Entre las actividades que los asistentes podrán disfrutar se encuentran:
Quienes deseen asistir, pueden comprar los boletos en www.fairchildgarden.org.