Fairchild Tropical Botanic Gardens celebra el Festival Anual del Chocolate

Festival Anual del Chocolate en el Fairchild Tropical Botanic Gardens.

MIAMI.- El Fairchild Tropical Botanic Gardens recibe la 19th edición del Festival Anual del Chocolate . El principal destino botánico del sur de la Florida presenta una celebración inmersiva de la cultura del cacao.

El festival de dos días incluye catas artesanales de chocolate a cargo de maestros chocolateros, demostraciones culinarias en vivo y un programa educativo que explora la historia del chocolate desde su origen en la selva tropical hasta su elaboración final.

La experiencia sensorial ofrece talleres prácticos, seminarios impartidos por expertos sobre el proceso del grano a la barra y actividades familiares con el paraíso tropical de 33 hectáreas del Jardín como telón de fondo.

La Festival Anual del Chocolate se lleva a cabo este sábado 24 y domingo 25 de enero, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m..

Actividades

Entre las actividades que los asistentes podrán disfrutar se encuentran:

Un mercado de chocolate con chocolateros locales e internacionales que ofrecen trufas artesanales, bombones especiales y barras de edición limitada.

Demostraciones de cocina en vivo y charlas educativas sobre la historia del chocolate, el abastecimiento ético y la ciencia del sabor.

Talleres prácticos que incluyen creación de barras de chocolate, pintura de chocolate y una estación de decoración.

Maridajes de chocolate y vino, experiencias de bourbon y chocolate, y mini martinis de chocolate para mayores de 21 años.

Programación familiar con búsquedas del tesoro de chocolate, fiestas de baile con burbujas, pintacaritas y paseos en el tren Choco Choco ChooChoo.

Además, habrá un espacio para el bienestar donde se brindará una sesión de yoga.

Quienes deseen asistir, pueden comprar los boletos en www.fairchildgarden.org.