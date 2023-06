Fallece el actor Alan Arkin a los 89 años

En esta combinación de fotos, la actriz Rachel Weisz le entrega a Alan Arkin el Óscar al mejor actor de reparto por "Little Miss Sunshine", a la izquierda, y Arkin da su discurso de aceptación, tras colocar su estatuilla en el piso, durante la gala de premiación el 25 de febrero de 2007 en Los Ángeles.

MIAMI.- El galardonado actor Alan Arkin, famoso por sus roles en producciones como The Russians Are Coming, The Russians Are Coming (1967), The Heart is a Lonely Hunter (1968) y Little Miss Sunshine (2006), murió a los 89 años. La noticia la confirmó su familia a través de un comunicado.

Arkin nació en Brooklyn, Nueva York, el 26 de marzo de 1934; y posteriormente su familia se mudó a Los Ángeles.

Tras intentar formarse en varias universidades de Estados Unidos, desertó e inició su carrera artística en la década de los cincuenta, cuando se unió a la agrupación de música folclórica Tarriers. Arkin era vocalista y guitarrista de la banda que produjo el sencillo The Banana Boat Song, canción que alcanzó el top 5 en 1957.

Sin embargo, Alan decidió continuar con su formación actoral, una que había iniciado en su niñez, y en 1960 viajó a Chicago y se convirtió en uno de los primeros miembros de Second City, una empresa teatral que se especializa en la comedia de improvisación.

"Second City me salvó la vida. Literalmente me salvó la vida. Tengo la sensación de que también es cierto para muchas otras personas", señaló el actor en una entrevista.

Más tarde, el actor debutó en Broadway en 1961 con From the Second City. Sin embargo, el éxito lo abrazaría en 1963, cuando su actuación en Enter Laughing lo hizo acreedor de un premio Tony.

Trayectoria

Desde entonces, la carrera de Arkin fue en ascenso, logrando importantes papeles en producciones del séptimo arte como The Russians Are Coming, The Russians Are Coming, película que lo hizo merecedor de su primera nominación a al Óscar.

Con The Heart is a Lonely Hunter (1968) Arkin consiguió su segunda nominación a los premios de la Academia. También figuró en el reparto de Trampa-22 (1970), Eduardo Manostijeras (1990) y Glengarry Glen Ross (1992).

En 2006, Alan Arkin tuvo una pequeña pero majestuosa participación en la película Little Miss Sunshine, con la que obtuvo su tercera nominación al Óscar y se consagró con la estatuilla a mejor actor de reparto. Igualmente, en 2012 su rol en Argo, dirigida por Ben Affleck, en donde interpretó al veterano productor Lester Siegel, lo hizo obtener su cuarta nominación a esta importante premiación.

En 2017, protagonizó junto a Morgan Freeman y Michael Caine el remake de la comedia Going in Style. El filme, que estuvo dirigido por Zach Braff y escrito por Theodore Melfi, narra la historia de tres hombres de la tercera edad que planean robar un banco tras ser víctimas de la cancelación de sus pensiones.

En 2019 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Arkin también se abrió paso en la televisión, y recientemente había sido parte del elenco de la serie de Netflix The Kominsky Method, junto a Michael Douglas. Por este título obtuvo nominaciones al Emmy en 2019 y 2020, nominaciones al Golden Globe y al Screen Actors Guild en 2020 y 2021. En la tercera temporada, Arkin dejó el show.

En una entrevista a The Guardian en 2020 dijo: "Soy como un caballo que va por el sendero. (...) La actuación está tan arraigada en mi fisonomía y los canales de mi cerebro que me encuentro extrañando aspectos del negocio. Pero ya no lo necesito. Probablemente debería superarlo".

Alan Arkin estaba casado con Suzanne Newlander desde 1996, y tuvo tres hijos: Adam Arkin (también actor) y Matthew Arkin, frutos de su relación con Jeremy Yaffe; y Anthony Dana Arkin, a quien tuvo con su segunda esposa, la actriz Bárbara Dana.